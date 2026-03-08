بعد وعكته الصحية.. نجوم الفن يدعون لهاني شاكر بالشفاء

وكتبت الفنانة دينا: "دعواتكم لهاني شاكر، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة".



بينما نشرت رسالة مؤثرة قالت فيها: "حبيبي وأخي وأستاذي، ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك". وعلقت : "المطرب الكبير هاني شاكر، ندعو الله بالشفاء العاجل إن شاء الله"، فيما كتب : "ألف سلامة عليك يا فنان يا عظيم، قلوبنا معك". وقد أثارت هذه التعليقات تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذي انهال بالدعاء للفنان الكبير متمنين له الشفاء السريع والعودة إلى نشاطه الفني.

تفاعلت مجموعة من نجوم الفن مع الحالة الصحية للفنان بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.