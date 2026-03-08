تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد وعكته الصحية.. نجوم الفن يدعون لهاني شاكر بالشفاء

Lebanon 24
08-03-2026 | 15:00
تفاعلت مجموعة من نجوم الفن مع الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.
وكتبت الفنانة دينا: "دعواتكم لهاني شاكر، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة".

بينما نشرت أنغام رسالة مؤثرة قالت فيها: "حبيبي وأخي وأستاذي، ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك". وعلقت نادية الجندي: "المطرب الكبير هاني شاكر، ندعو الله بالشفاء العاجل إن شاء الله"، فيما كتب تامر حسني: "ألف سلامة عليك يا فنان يا عظيم، قلوبنا معك". وقد أثارت هذه التعليقات تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذي انهال بالدعاء للفنان الكبير متمنين له الشفاء السريع والعودة إلى نشاطه الفني.
 
