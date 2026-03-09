بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

أفيد ان الفنانة غادرت المستشفى مساء أمس الأحد بعد تحسن حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية عاجلة في المرارة.



وبحسب وسائل إعلام فقد سمح الفريق الطبي المعالج لشيرين بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل ملحوظ.



ومن المقرر أن تستكمل فترة العلاج والنقاهة في منزلها، على أن تعاود المتابعة الطبية في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن أكدت التقارير الطبية نجاح الجراحة وعدم حدوث أي مضاعفات صحية تُذكر، جراء التدخل الجراحي العاجل الذي خضعت له.



وعقب نقلها إلى المستشفى، أثيرت حالة من القلق بين جمهورها، خاصة أنها نُقلت بشكل مفاجئ نتيجة إصابتها بالتهاب حاد في المرارة، وهو ما استدعى التدخل الجراحي العاجل في حالتها الصحية، وسرعان ما تفاعل المتابعون مع الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، متوجهين بالدعاء والأمنيات لها بالشفاء العاجل.

