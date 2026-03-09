تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
نزيف داخلي وعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرت أنباء مؤخرا عن دخول الفنان المصري
هاني شاكر
في غيبوبة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استلزمت تدخلاً جراحياً دقيقاً.
وكشفت مصادر طبية من داخل المستشفى الذي يرقد فيه شاكر عن تطورات صحية حرجة يمر بها، مما أدى الى دخوله غرفة العناية المركزة.
ولفتت المصادر إلى أن شاكر خضع لعملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من القولون، وذلك بعد حدوث نزيف داخلي مفاجئ تطلب تدخلاً سريعاً للسيطرة على الحالة.
وتابعت المصادر أن صعوبة الحالة تعود الى خضوع شاكر أخيراً لجراحة دقيقة في العمود الفقري قبل مشكلة القولون بفترة قصيرة، وهو ما تسبب في زيادة المضاعفات وجعل الجراحة الأخيرة أكثر تعقيداً على جسده، وعقب خروجه من
غرفة العمليات
، نُقل مباشرة الى
قسم العناية المركزة
، حيث دخل في غيبوبة بسبب التخدير الكلي وضخامة العملية الجراحية التي استمرت لساعات.
