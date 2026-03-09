تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
ممثل تركيّ شهير... هذا ما فعله بنساء خلال مسيرة
Lebanon 24
09-03-2026
|
10:53
photos
كشف موقع "Mynet"، أنّ الممثل التركيّ أوفوك
بيرقدار
بطل مسلسل "إيزل" الشهير، قام بمضايفة مجموعة من النساء المشاركات في مسيرة أقيمت احتفالًا بيوم المرأة العالمي، بطريقة مزعجة للغاية أثناء محاولته الحديث معهن والانضمام إليهن، حيث لوحظت تصرفاته وكلماته الاستفزازية تجاه النساء.
وحاول رجال الشرطة تهدئة بيرقدار وسط تجاهل المتظاهرات له، إلا أنه واصل الصراخ بين الحين والآخر، حينها قرروا طرده من المنطقة، ونجحوا في السيطرة على الموقف قبل أن يتطور إلى نزاع.
وأشيع أن بيرقدار كان في حالة سكر خلال الواقعة، حيث اشتعل التوتر بينه وبين الشرطة لفترة قصيرة، مما أثار غضب رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
الذين انتقدوا تصرفاته.
