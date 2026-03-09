ممثل تركيّ شهير... هذا ما فعله بنساء خلال مسيرة



كشف موقع "Mynet"، أنّ الممثل التركيّ أوفوك بطل مسلسل "إيزل" الشهير، قام بمضايفة مجموعة من النساء المشاركات في مسيرة أقيمت احتفالًا بيوم المرأة العالمي، بطريقة مزعجة للغاية أثناء محاولته الحديث معهن والانضمام إليهن، حيث لوحظت تصرفاته وكلماته الاستفزازية تجاه النساء.

وحاول رجال الشرطة تهدئة بيرقدار وسط تجاهل المتظاهرات له، إلا أنه واصل الصراخ بين الحين والآخر، حينها قرروا طرده من المنطقة، ونجحوا في السيطرة على الموقف قبل أن يتطور إلى نزاع.



وأشيع أن بيرقدار كان في حالة سكر خلال الواقعة، حيث اشتعل التوتر بينه وبين الشرطة لفترة قصيرة، مما أثار غضب رواد الذين انتقدوا تصرفاته.