تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:30
A-
A+
السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة
السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستعدّ صالات السينما في السعودية لاستقبال موسم أفلام عيد الفطر بعروض متنوعة تجمع بين أفلام مرشّحة لجوائز الأوسكار وأعمال جماهيرية محلية، في خطوة يُتوقّع أن تنعش الحركة السينمائية بعد حالة ركود نسبي شهدتها دور العرض خلال شهر رمضان.

ومن المقرّر أن تبدأ الصالات في 19 آذار عرض عدد من الأفلام البارزة، من بينها فيلم «مارتي سوبريم» و«سيرات»، اللذان انتقلا سريعاً من سباق الجوائز العالمية إلى شباك التذاكر في المنطقة.

ويُعدّ فيلم «مارتي سوبريم» من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، إذ ينافس على عدة جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل للنجم الأميركي تيموثي شالاميه، الذي يجسّد شخصية لاعب تنس الطاولة مارتي ماوزر، المستوحاة من اللاعب الشهير مارتي ريسمان. وكان الفيلم قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي عام 2025 قبل طرحه تجارياً عبر شركة الإنتاج والتوزيع «A24».

في المقابل، يقدّم فيلم «سيرات» تجربة سينمائية مختلفة تنتمي إلى السينما الأوروبية ذات الطابع التأملي. العمل من إخراج أوليفر لاكس، ويتتبّع رحلة أب يبحث عن ابنته المفقودة في صحراء جنوب المغرب، في قصة تمزج بين البعد الإنساني والأسئلة الوجودية حول الهوية والمعنى. وقد لفت الفيلم الأنظار منذ عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي عام 2025، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، كما اختير لتمثيل إسبانيا في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار.
وعلى صعيد الإنتاج المحلي، ينضم إلى عروض العيد الفيلم الكوميدي السعودي «شباب البومب 3»، وهو امتداد لسلسلة الأفلام المقتبسة من المسلسل التلفزيوني الشهير، ويقود بطولته الممثل السعودي فيصل العيسى إلى جانب عدد من نجوم العمل، في مغامرة جديدة لمجموعة الأصدقاء التي اعتاد الجمهور متابعتها في المسلسل الرمضاني.
كما تتضمن قائمة العروض أفلاماً عالمية أخرى، من بينها فيلم الرعب «الغرباء: الفصل الثالث»، إلى جانب فيلم الدراما القوطي «ذا برايد» من إخراج وكتابة الممثلة والمخرجة ماغي جيلنهال وبطولة كريستيان بيل.

ويعكس هذا التنوع في العروض التحولات التي شهدتها سوق السينما في المملكة خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت الأفلام العالمية تصل إلى الجمهور المحلي في توقيت متقارب مع عرضها الدولي، بالتوازي مع حضور الإنتاجات السعودية التي تحقق نجاحاً متزايداً في شباك التذاكر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المملكة العربية السعودية تدين استهداف قنصلية الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي أُطلقت باتجاه المملكة خلال الأيام الماضية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: طهران تصرفت رغم علمها أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها لاستهداف إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات التي طالت المملكة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

نيويورك

الرمضان

أوروبي

رمضان

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:51 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10
Lebanon24
15:00 | 2026-03-10
Lebanon24
11:21 | 2026-03-10
Lebanon24
10:47 | 2026-03-10
Lebanon24
08:51 | 2026-03-10
Lebanon24
05:20 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24