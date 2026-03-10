السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة

تستعدّ صالات السينما في لاستقبال موسم أفلام عيد الفطر بعروض متنوعة تجمع بين أفلام مرشّحة لجوائز الأوسكار وأعمال جماهيرية محلية، في خطوة يُتوقّع أن تنعش الحركة السينمائية بعد حالة ركود نسبي شهدتها دور خلال شهر .

ومن المقرّر أن تبدأ الصالات في 19 آذار عرض عدد من الأفلام البارزة، من بينها فيلم «مارتي سوبريم» و«سيرات»، اللذان انتقلا سريعاً من سباق الجوائز العالمية إلى شباك التذاكر في المنطقة.

ويُعدّ فيلم «مارتي سوبريم» من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، إذ ينافس على عدة جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل للنجم الأميركي تيموثي شالاميه، الذي يجسّد شخصية لاعب تنس الطاولة مارتي ماوزر، المستوحاة من اللاعب الشهير مارتي ريسمان. وكان الفيلم قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان السينمائي عام 2025 قبل طرحه تجارياً عبر شركة الإنتاج والتوزيع «A24».

في المقابل، يقدّم فيلم «سيرات» تجربة سينمائية مختلفة تنتمي إلى السينما الأوروبية ذات الطابع التأملي. العمل من إخراج أوليفر لاكس، ويتتبّع رحلة أب يبحث عن ابنته المفقودة في صحراء جنوب المغرب، في قصة تمزج بين البعد الإنساني والأسئلة الوجودية حول الهوية والمعنى. وقد لفت الفيلم الأنظار منذ عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي عام 2025، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، كما اختير لتمثيل إسبانيا في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، ينضم إلى عروض العيد الفيلم الكوميدي السعودي «شباب البومب 3»، وهو امتداد لسلسلة الأفلام المقتبسة من المسلسل التلفزيوني الشهير، ويقود بطولته الممثل السعودي فيصل العيسى إلى جانب عدد من نجوم العمل، في مغامرة جديدة لمجموعة الأصدقاء التي اعتاد الجمهور متابعتها في المسلسل الرمضاني.

كما تتضمن قائمة العروض أفلاماً عالمية أخرى، من بينها فيلم الرعب «الغرباء: الفصل الثالث»، إلى جانب فيلم الدراما القوطي «ذا برايد» من إخراج وكتابة الممثلة والمخرجة ماغي جيلنهال وبطولة كريستيان بيل.

ويعكس هذا التنوع في العروض التحولات التي شهدتها سوق السينما في خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت الأفلام العالمية تصل إلى الجمهور المحلي في توقيت متقارب مع عرضها الدولي، بالتوازي مع حضور الإنتاجات السعودية التي تحقق نجاحاً متزايداً في شباك التذاكر.