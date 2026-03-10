تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:00
A-
A+
«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها
«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لفتت الفنانة selena gomez الأنظار خلال احتفال خاص بعيد ميلاد زوجها المنتج الموسيقي Benny Blanco الـ38، الذي أُقيم في ملهى Los Candiles Night Club بمدينة Los Angeles.

وظهرت غوميز بإطلالة مستوحاة من أجواء رعاة البقر، حيث ارتدت شورت جينز قصيرًا مع حذاء طويل على الطراز الغربي. كما شاركت متابعيها عبر Instagram لقطات من الحفل، من بينها صورة وهي تقبّل زوجها على حلبة الرقص، وعلّقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».

ووصل الثنائي إلى الحفل برفقة عدد من الأصدقاء بسيارة ليموزين، حيث ارتدى الحضور أزياءً مستوحاة من الطابع الغربي، ما أضفى أجواء احتفالية مميزة على المناسبة.

وكانت غوميز قد نشرت في وقت سابق مجموعة صور لبلانكو عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت: «عيد ميلاد سعيد حبيبي، أحبك من كل قلبي».

وتعود علاقة الثنائي إلى سنوات طويلة، إذ تعارفا للمرة الأولى عام 2008 خلال تعاون فني، قبل أن يتزوجا لاحقًا في حفل زفاف فاخر أُقيم في Santa Barbara.

وعلى الصعيد المهني، تواصل غوميز نجاحها من خلال مشاركتها في مسلسل only murders in the building، بينما يواصل بلانكو نشاطه الموسيقي بعد ترشيحه لجائزة في حفل iHeartRadio music awards 2026.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكلمات مؤثرة.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال.. والجمهور يعلق (صور)
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
من موقع التصوير.. كارمن لبس تحتفل بعيد ميلادها
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24

only murders in the building

عيد ميلاد سعيد

selena gomez

سيلينا غوميز

music awards

ميلاد سعيد

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:51 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10
Lebanon24
12:30 | 2026-03-10
Lebanon24
11:21 | 2026-03-10
Lebanon24
10:47 | 2026-03-10
Lebanon24
08:51 | 2026-03-10
Lebanon24
05:20 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24