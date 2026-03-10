«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها

لفتت الفنانة الأنظار خلال احتفال خاص بعيد ميلاد زوجها المنتج الموسيقي Benny Blanco الـ38، الذي أُقيم في ملهى Los Candiles Night Club بمدينة Los Angeles.

وظهرت بإطلالة مستوحاة من أجواء رعاة البقر، حيث ارتدت شورت جينز قصيرًا مع حذاء طويل على الطراز . كما شاركت متابعيها عبر Instagram لقطات من الحفل، من بينها صورة وهي تقبّل زوجها على حلبة الرقص، وعلّقت عليها قائلة: « يا راعي البقر».

ووصل إلى الحفل برفقة عدد من الأصدقاء بسيارة ليموزين، حيث ارتدى الحضور أزياءً مستوحاة من الطابع الغربي، ما أضفى أجواء احتفالية مميزة على المناسبة.

وكانت غوميز قد نشرت في وقت سابق مجموعة صور لبلانكو عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت: «عيد حبيبي، أحبك من كل قلبي».

وتعود علاقة الثنائي إلى سنوات طويلة، إذ تعارفا للمرة الأولى عام 2008 خلال تعاون فني، قبل أن يتزوجا لاحقًا في حفل زفاف فاخر أُقيم في Santa Barbara.

وعلى الصعيد المهني، تواصل غوميز نجاحها من خلال مشاركتها في مسلسل ، بينما يواصل بلانكو نشاطه الموسيقي بعد ترشيحه لجائزة في حفل iHeartRadio 2026.