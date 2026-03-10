تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نيللي كريم تتحدث عن الحب والأمومة وتُشيد بجيل الفنانين الشباب

Lebanon 24
10-03-2026 | 17:00
 فتحت الممثلة المصرية نيللي كريم قلبها للإعلامية ندى الشيباني، متحدثة عن فلسفتها الخاصة تجاه “الحب”، الذي لا تحصره في إطار العلاقات العاطفية فقط، بل تعتبره محركًا أساسيًا للحياة تجاه الذات، العائلة، والمهنة، متمنية أن يظل هذا الشعور مرافقًا لها دائمًا.

وفي السياق نفسه، أعربت نيللي عن إعجابها بالجيل الجديد من الفنانين، مشيدة بتجربتها مع الممثل أمير المصري، كما أشادت بالفنانتين سلمى أبو ضيف وهدى المفتي. كما توقفت عند الموهبة الشابة ياسمين العبد، واصفة إياها بالفنانة الشاملة التي تتقن الغناء والرقص والتمثيل، مؤكدة أنها ترى فيها ملامح من انطلاقتها الفنية الأولى.

وحول معادلة “الأمومة والنجومية”، أوضحت نيللي أنها لا تستطيع حصر دورها في الحياة كأم فقط، إذ يمثل الفن بالنسبة لها مصدر طاقة وسعادة ينعكس إيجابًا على حياتها الخاصة، مشددة على أنها تعيش حالة من التصالح التام والانسجام بين مسؤولياتها العائلية وطموحها المهني. وجاء هذا التصريح خلال ظهورها في برنامج “السلّم والثعبان” عبر شاشة دبي.

نذكر ان نيللي كريم، خاضت السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “على قد الحب”، الى جانب الممثل شريف سلامة ونخبة من الممثلين، من بينهم: محمد أبو داوود، ميمي جمال وأحمد سعيد عبدالغني، صفاء الطوخي، محمود الليثي، ومحمد علي رزق، أحمد ماجد وغيرهم

