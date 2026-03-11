مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة

كشف الإعلامي المصري عن مشروع جديد لتوثيق المسيرة الفنية والإنسانية للفنان ، الممتدة لنحو ستة عقود شكل خلالها أحد أبرز ملامح تاريخ الفن المصري والعربي، ونجح في ترسيخ حضوره بطلا لأعمال سينمائية ودرامية عبر أجيال متعاقبة.

وأوضح الليثي، في تصريحات لبرنامج "مسرح الحياة" على قناة " " ، أن المخرج ، نجل الفنان المعروف بلقب "الزعيم"، أخبره بأنه يعمل حاليا على تسجيل مذكرات والده عبر الفيديو، إذ يقوم بتصويره على فترات متباعدة، ويطرح عليه مجموعة من الأسئلة ليجيب عنها أمام الكاميرا، في محاولة لتوثيق محطات بارزة من حياته ومسيرته.

Advertisement