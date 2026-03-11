تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة

Lebanon 24
11-03-2026 | 04:17
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
كشف الإعلامي المصري عمرو الليثي عن مشروع جديد لتوثيق المسيرة الفنية والإنسانية للفنان عادل إمام، الممتدة لنحو ستة عقود شكل خلالها أحد أبرز ملامح تاريخ الفن المصري والعربي، ونجح في ترسيخ حضوره بطلا لأعمال سينمائية ودرامية عبر أجيال متعاقبة.
وأوضح الليثي، في تصريحات لبرنامج "مسرح الحياة" على قناة "الراي" الكويتية، أن المخرج رامي إمام، نجل الفنان المعروف بلقب "الزعيم"، أخبره بأنه يعمل حاليا على تسجيل مذكرات والده عبر الفيديو، إذ يقوم بتصويره على فترات متباعدة، ويطرح عليه مجموعة من الأسئلة ليجيب عنها أمام الكاميرا، في محاولة لتوثيق محطات بارزة من حياته ومسيرته.
