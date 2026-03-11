تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
11-03-2026
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت ميلاد رزق، نجل الممثل الراحل
الياس رزق
.
وأعلنت الممثلة
ليليان نمري
عن خبر وفاة رزق عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، وقالت "الله يرحمه".
