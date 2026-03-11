خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر

نفت الشائعات المتداولة حول وفاة الفنان المصري ، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ويخضع حاليًّا لمتابعة طبية دقيقة في المستشفى بعد إجراء جراحة دقيقة نتيجة استئصال جزء من القولون.



وقال مصدر مسؤول في النقابة، إن "هاني شاكر لم يتعافَ بشكل كامل بعد، ولا تزال حالته الصحية تمنعه من مغادرة المستشفى، لكنه يتحسن تدريجيًّا". (ارم نيوز)

