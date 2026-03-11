تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر
Lebanon 24
11-03-2026
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت
نقابة المهن الموسيقية
الشائعات المتداولة حول وفاة الفنان المصري
هاني شاكر
، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ويخضع حاليًّا لمتابعة طبية دقيقة في المستشفى بعد إجراء جراحة دقيقة نتيجة استئصال جزء من القولون.
وقال مصدر مسؤول في النقابة، إن "هاني شاكر لم يتعافَ بشكل كامل بعد، ولا تزال حالته الصحية تمنعه من مغادرة المستشفى، لكنه يتحسن تدريجيًّا". (ارم نيوز)
