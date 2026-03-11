تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:09
A-
A+
خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر
خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت نقابة المهن الموسيقية الشائعات المتداولة حول وفاة الفنان المصري هاني شاكر، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ويخضع حاليًّا لمتابعة طبية دقيقة في المستشفى بعد إجراء جراحة دقيقة نتيجة استئصال جزء من القولون.

وقال مصدر مسؤول في النقابة، إن "هاني شاكر لم يتعافَ بشكل كامل بعد، ولا تزال حالته الصحية تمنعه من مغادرة المستشفى، لكنه يتحسن تدريجيًّا". (ارم نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية جراحية خضع لها هاني شاكر.. وهذه حالته
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة وإلغاء حفله مع فنان لبنانيّ... أوّل تعليق من هاني شاكر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فقد وعيه وتدهورت صحته... هذه آخر المستجدات عن وضع الفنان العربيّ الشهير بعد خضوعه لعمليّة دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

هاني شاكر

ارم نيوز

مصري

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
11:44 | 2026-03-11
Lebanon24
10:22 | 2026-03-11
Lebanon24
06:31 | 2026-03-11
Lebanon24
04:17 | 2026-03-11
Lebanon24
03:18 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24