في بلدٍ عربيّ... منع مذيعة من الظهور لمدة 3 أشهر

أصدر في مصر، قراراً بمنع ظهور المذيعة سارة هادي، مقدمة برنامج "السر في الحدوتة" على قناة "الحدث اليوم"، لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريم القناة 50 ألف جنيه، بسبب إستضافتها المتهم في قضية التحرش بـ"فتاة الأوتوبيس" والسماح له بسرد تفاصيل الحادثة من وجهة نظره ومبرراته على الهواء مباشرة.

كما قرر المجلس، منع ظهور الطبيب شلبي عبر كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون المصري، يعد إعلان إسقاط عضوية نهائياً وشطبه من سجلاتها. (العربية)