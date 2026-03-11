تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
في بلدٍ عربيّ... منع مذيعة من الظهور لمدة 3 أشهر
Lebanon 24
11-03-2026
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
في مصر، قراراً بمنع ظهور المذيعة سارة هادي، مقدمة برنامج "السر في الحدوتة" على قناة "الحدث اليوم"، لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريم القناة 50 ألف جنيه، بسبب إستضافتها المتهم في قضية التحرش بـ"فتاة الأوتوبيس" والسماح له بسرد تفاصيل الحادثة من وجهة نظره ومبرراته على الهواء مباشرة.
كما قرر المجلس، منع ظهور الطبيب
ضياء الدين
شلبي
محمد العوضي
عبر كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون المصري، يعد إعلان
نقابة الأطباء
إسقاط عضوية
العوضي
نهائياً وشطبه من سجلاتها. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها
Lebanon 24
بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها
11/03/2026 20:51:35
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تطلق خدمة عسكرية وطنية طوعية للشباب لمدة عشرة أشهر بدءًا من أيلول
Lebanon 24
فرنسا تطلق خدمة عسكرية وطنية طوعية للشباب لمدة عشرة أشهر بدءًا من أيلول
11/03/2026 20:51:35
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 10 أشهر
Lebanon 24
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 10 أشهر
11/03/2026 20:51:35
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر يقدم اقتراح قانون للتمديد للانتخابات النيابية لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد مرتين
Lebanon 24
التيار الوطني الحر يقدم اقتراح قانون للتمديد للانتخابات النيابية لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد مرتين
11/03/2026 20:51:35
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلى
نقابة الأطباء
وسائل الإعلام
محمد العوضي
ضياء الدين
قناة 5
العوضي
قد يعجبك أيضاً
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر
Lebanon 24
خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر
10:09 | 2026-03-11
11/03/2026 10:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
Lebanon 24
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
04:17 | 2026-03-11
11/03/2026 04:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرته "المشهد".. محمد قيس إلى منصة "شاشا"
Lebanon 24
بعد مغادرته "المشهد".. محمد قيس إلى منصة "شاشا"
03:18 | 2026-03-11
11/03/2026 03:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
02:15 | 2026-03-11
11/03/2026 02:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:22 | 2026-03-11
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:09 | 2026-03-11
خضع لعمليّة دقيقة ولا يزال في المستشفى... هذه حقيقة شائعة وفاة الفنان هاني شاكر
06:31 | 2026-03-11
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
04:17 | 2026-03-11
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
03:18 | 2026-03-11
بعد مغادرته "المشهد".. محمد قيس إلى منصة "شاشا"
00:00 | 2026-03-11
تفاصيل إطلاق النار على منزل ريهانا في بيفرلي هيلز
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24