تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

في بلدٍ عربيّ... منع مذيعة من الظهور لمدة 3 أشهر

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:44
A-
A+
في بلدٍ عربيّ... منع مذيعة من الظهور لمدة 3 أشهر
في بلدٍ عربيّ... منع مذيعة من الظهور لمدة 3 أشهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قراراً بمنع ظهور المذيعة سارة هادي، مقدمة برنامج "السر في الحدوتة" على قناة "الحدث اليوم"، لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريم القناة 50 ألف جنيه، بسبب إستضافتها المتهم في قضية التحرش بـ"فتاة الأوتوبيس" والسماح له بسرد تفاصيل الحادثة من وجهة نظره ومبرراته على الهواء مباشرة.
 
 
كما قرر المجلس، منع ظهور الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي عبر كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون المصري، يعد إعلان نقابة الأطباء إسقاط عضوية العوضي نهائياً وشطبه من سجلاتها. (العربية)
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تطلق خدمة عسكرية وطنية طوعية للشباب لمدة عشرة أشهر بدءًا من أيلول
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 10 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر يقدم اقتراح قانون للتمديد للانتخابات النيابية لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد مرتين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 20:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى

نقابة الأطباء

وسائل الإعلام

محمد العوضي

ضياء الدين

قناة 5

العوضي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-03-11
Lebanon24
10:09 | 2026-03-11
Lebanon24
06:31 | 2026-03-11
Lebanon24
04:17 | 2026-03-11
Lebanon24
03:18 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24