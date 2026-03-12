تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
طوروس سيرانوسيان في ذمة الله
Lebanon 24
12-03-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت متعهد الحفلات
طوروس
سيرانوسيان، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في صناعة المهرجانات والسهرات الفنية في
لبنان
والعالم العربي، بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود كرّسها لخدمة الفن والسياحة.
أسس سيرانوسيان مؤسسة بيت الفنان اللبناني التي هدفت إلى تنظيم الحياة الفنية ودعم الفنانين. كما عُرف بشغفه الكبير بالمهنة، إلى درجة أنه باع 18 قطعة أرض ورثها عن والديه ليتمكن من الاستمرار في تنظيم الحفلات والمهرجانات الفنية.
ويُنسب إليه الفضل في المساهمة بوضع لبنان على خارطة الفن الاستعراضي العربي والدولي، إذ نقل حفلاته أيضاً إلى عدد من العواصم الأوروبية، ما ساهم في التعريف بالفن اللبناني والعربي خارج المنطقة.
كما وثّق مسيرته في كتاب حمل عنوان مذكرات في ذكريات، استعاد فيه أبرز محطات حياته وقصصه مع نجوم الفن الذين رافقهم طوال مسيرته.
