Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

Lebanon 24
12-03-2026 | 10:24
دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
كشفت مصادر من داخل عائلة الفنان المصري هاني شاكر في تصريحات صحافية حقيقة سفره للخارج لاستكمال رحلته العلاجية، بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بسفره الى باريس.

وقال المصدر: "الى الآن لم نستقر بشكل نهائي على سفره الى الخارج لاستكمال العلاج، ومازال الموضوع قيد الدراسة وإلى الآن لم نستقر على شيء نهائي".

وتابع المصدر: "كل الأخبار المنتشرة حول إتمام سفره الى الخارج لاستكمال علاجه ليس لها أساس من الصحة".

إلى ذلك، كشفت مصادر طبية عن تطورات صحية حرجة يمر بها شاكر، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استلزمت تدخلًا جراحيًا دقيقًا، ما أدى الى دخوله غرفة العناية المركزة في حالة فقدان للوعي.

تزامنا نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وخضر عكنان مدير أعمال هاني شاكر، كل ما تردّد خلال الساعات الماضية عن وفاة شاكر، مؤكدين أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح  كامل أن وفداً من النقابة حرص على زيارة هاني شاكر للاطمئنان عليه، مشيراً الى أن حالته مستقرة. ووجّه نقيب الموسيقيين نداءً عاجلاً لوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بحياة الفنانين، لتجنّب إثارة البلبلة والقلق.


