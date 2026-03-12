تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
12-03-2026
|
05:15
A-
A+
A+
A-
كانت الممثلة
اللبنانية
رزان جمال
من بين ضحايا برنامج "
رامز
ليفل الوحش" الذي يقدّمه الفنان
رامز جلال
.
وخلال الحلقة سأل جلال رزان عن سبب عدم زواجها حتى الآن، قائلًا: "ليه ما تجوزتيش المشكلة فيكي ولا في العرسان؟"... لتُجيبه قائلةً: "في عرسان أنا عاوزة أتجوز".
وفاجأ رامز رزان بسؤال طريف قائلاً: "توافقي تتجوزيني؟"، لتردّ رزان مازحةً: "أنا معرفكش بس موافقة"، ليواصل رامز المزاح قائلاً: "سمعاني يا رزان"، فتردّ ضاحكة: "سمعتك يا جوزي".
وسألها رامز: مع أيٍ من النجمين تفضّلين العمل:
كريم عبد العزيز
أم
محمد رمضان
؟ لتجيب رزان جمال بأنها تفضل العمل مع الفنان محمد
رمضان
.
وغازل رامز ضيفته قائلاً: "يخربيت جمالك إيه يا بت القمر ده قولتي عاوزة تتجوزي إيه مواصفاته؟"، لتردّ رزان: "يكون كويس ومحترم"، فمازحها قائلاً: "والبنك أخباره إيه؟"، لتفاجئه رزان برد أثار الضحك: "أنا البنك".
