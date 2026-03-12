رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)

كانت الممثلة من بين ضحايا برنامج " ليفل الوحش" الذي يقدّمه الفنان .وخلال الحلقة سأل جلال رزان عن سبب عدم زواجها حتى الآن، قائلًا: "ليه ما تجوزتيش المشكلة فيكي ولا في العرسان؟"... لتُجيبه قائلةً: "في عرسان أنا عاوزة أتجوز".وفاجأ رامز رزان بسؤال طريف قائلاً: "توافقي تتجوزيني؟"، لتردّ رزان مازحةً: "أنا معرفكش بس موافقة"، ليواصل رامز المزاح قائلاً: "سمعاني يا رزان"، فتردّ ضاحكة: "سمعتك يا جوزي".وسألها رامز: مع أيٍ من النجمين تفضّلين العمل: أم ؟ لتجيب رزان جمال بأنها تفضل العمل مع الفنان محمد .وغازل رامز ضيفته قائلاً: "يخربيت جمالك إيه يا بت القمر ده قولتي عاوزة تتجوزي إيه مواصفاته؟"، لتردّ رزان: "يكون كويس ومحترم"، فمازحها قائلاً: "والبنك أخباره إيه؟"، لتفاجئه رزان برد أثار الضحك: "أنا البنك".