Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2026 | 05:15
كانت الممثلة اللبنانية رزان جمال من بين ضحايا برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال

وخلال الحلقة سأل جلال رزان عن سبب عدم زواجها حتى الآن، قائلًا: "ليه ما تجوزتيش المشكلة فيكي ولا في العرسان؟"... لتُجيبه قائلةً: "في عرسان أنا عاوزة أتجوز".

وفاجأ رامز رزان بسؤال طريف قائلاً: "توافقي تتجوزيني؟"، لتردّ رزان مازحةً: "أنا معرفكش بس موافقة"، ليواصل رامز المزاح قائلاً: "سمعاني يا رزان"، فتردّ ضاحكة: "سمعتك يا جوزي".

وسألها رامز: مع أيٍ من النجمين تفضّلين العمل: كريم عبد العزيز أم محمد رمضان؟ لتجيب رزان جمال بأنها تفضل العمل مع الفنان محمد رمضان.

وغازل رامز ضيفته قائلاً: "يخربيت جمالك إيه يا بت القمر ده قولتي عاوزة تتجوزي إيه مواصفاته؟"، لتردّ رزان: "يكون كويس ومحترم"، فمازحها قائلاً: "والبنك أخباره إيه؟"، لتفاجئه رزان برد أثار الضحك: "أنا البنك".
 
