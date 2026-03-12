عمار شلق: لم أعد أريد العدالة لأنها مستحيلة

شارك الممثل منشورًا عبر حسابه على يعبر فيه عن إحباطه من واقع العدالة في بلده، قائلاً:

"لم أعد أريد العدالة في وطني لأنها مستحيلة.. أمنيتي: أن يُوزّع الظلم بطريقة عادلة فقط."



وأضاف شلق اقتباسًا من ماسوكي كيشيموتو، ليعكس حالة الإحساس بالظلم والواقع المؤلم الذي يعيشه الكثيرون في ظل الأوضاع الراهنة.



هذا المنشور أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن تأييدهم لمشاعر الإحباط هذه، مطالبين في الوقت نفسه بإصلاحات حقيقية تعيد الأمل للناس.

