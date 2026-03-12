تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
عمار شلق: لم أعد أريد العدالة لأنها مستحيلة
Lebanon 24
12-03-2026
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الممثل
عمار شلق
منشورًا عبر حسابه على
مواقع التواصل الاجتماعي
يعبر فيه عن إحباطه من واقع العدالة في بلده، قائلاً:
"لم أعد أريد العدالة في وطني لأنها مستحيلة.. أمنيتي: أن يُوزّع الظلم بطريقة عادلة فقط."
وأضاف شلق اقتباسًا من ماسوكي كيشيموتو، ليعكس حالة الإحساس بالظلم والواقع المؤلم الذي يعيشه الكثيرون في ظل الأوضاع الراهنة.
هذا المنشور أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن تأييدهم لمشاعر الإحباط هذه، مطالبين في الوقت نفسه بإصلاحات حقيقية تعيد الأمل للناس.
