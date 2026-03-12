تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام
Lebanon 24
12-03-2026
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
باميلا الكيك
صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مميّزة تجمع بين التنورة الحمراء والبلوزة الوردية مع شعرها المموّج
الطويل
.
ولفتت الصورة أنظار المتابعين، إذ بدت بإطلالة تحمل طابعاً درامياً يوحي بأنها من كواليس عمل فني، ما أثار تفاعل الجمهور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام
Lebanon 24
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام
12/03/2026 17:59:48
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة أنابيلا هلال الجديدة تلفت الأنظار على إنستغرام
Lebanon 24
إطلالة أنابيلا هلال الجديدة تلفت الأنظار على إنستغرام
12/03/2026 17:59:48
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
Lebanon 24
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
12/03/2026 17:59:48
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار
Lebanon 24
بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار
12/03/2026 17:59:48
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك
الحمرا
البلوز
الطويل
ستوري
البلو
بلوز
الست
قد يعجبك أيضاً
عمار شلق: لم أعد أريد العدالة لأنها مستحيلة
Lebanon 24
عمار شلق: لم أعد أريد العدالة لأنها مستحيلة
08:23 | 2026-03-12
12/03/2026 08:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
Lebanon 24
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
05:48 | 2026-03-12
12/03/2026 05:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 05:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
Lebanon 24
دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
04:24 | 2026-03-12
12/03/2026 04:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طوروس سيرانوسيان في ذمة الله
Lebanon 24
طوروس سيرانوسيان في ذمة الله
02:15 | 2026-03-12
12/03/2026 02:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
14:37 | 2026-03-11
11/03/2026 02:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:23 | 2026-03-12
عمار شلق: لم أعد أريد العدالة لأنها مستحيلة
05:48 | 2026-03-12
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
05:15 | 2026-03-12
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
04:24 | 2026-03-12
دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
02:15 | 2026-03-12
طوروس سيرانوسيان في ذمة الله
00:00 | 2026-03-12
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 17:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24