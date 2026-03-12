باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مميّزة تجمع بين التنورة الحمراء والبلوزة الوردية مع شعرها المموّج .ولفتت الصورة أنظار المتابعين، إذ بدت بإطلالة تحمل طابعاً درامياً يوحي بأنها من كواليس عمل فني، ما أثار تفاعل الجمهور.