فنون ومشاهير

البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)

Lebanon 24
13-03-2026 | 03:41
اندلع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل "علي كلاي"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد العوضي، ويعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ما تسبب في حالة من الارتباك بين فريق العمل أثناء التصوير، خاصة مع وجود عدد من الفنانين في المكان بينهم يارا السكري، التي أصيبت بحالة من الخوف والهلع بعد رؤيتها الحريق.

وتمكن العاملون في المسلسل من السيطرة على الحريق بشكل سريع، واضطر مخرج العمل الانتقال الى تصوير مشهد آخر لحين بناء الديكورات المحترقة، والتي وضعت صنّاع العمل في ورطة ضيق الوقت.
 



أحمد العوضي

يارا السكري

أحمد العوض

الرمضان

العوضي

السكري

رمضان

ديكو

