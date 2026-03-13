تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
تم نقله إلى فرنسا.. هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
13-03-2026
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
نقابة المهن الموسيقية
بياناً كشفت فيه عن تحسّن وضع الفنان
هاني شاكر
الصحي، مضيفة أنه سافر الى
باريس
لاستكمال العلاج وإجراء الفحوص الطبية للاطمئنان على صحته.
ونشرت الصفحة الرسمية للفنان هاني
شاكر على
"
فيسبوك
" نص البيان الذي جاء فيه: " بيان مهم صادر عن نقابة المهن الموسيقية، نحمد الله ونشكره على استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر".
وتابع البيان: "ونود أن نُعلن للسادة الزملاء موسيقيي مصر والعالم العربى وجمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر أن حالته الصحية مستقرة والحمد لله وقد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها".
وأكد البيان سفر شاكر الى باريس موضحاً: "ومن المقرر أن يتوجه الفنان الكبير خلال الساعات المقبلة الى
فرنسا
، وذلك لاستكمال بعض الفحوص الطبية وللاطمئنان التام على صحته وفقاً لتوصيات الأطباء. وتتقدّم النقابة بخالص الشكر والتقدير لكل مَن سأل واطمأن ودعا له بالشفاء العاجل... داعين الله أن يتم عليه نعمة الصحة والعافية ويعود الى أهله وجمهوره ومحبيه في أقرب وقت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
Lebanon 24
دخل في غيبوبة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
13/03/2026 12:51:35
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نزيف داخلي وعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
نزيف داخلي وعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
13/03/2026 12:51:35
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
Lebanon 24
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
13/03/2026 12:51:35
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية
13/03/2026 12:51:35
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهن الموسيقية
هاني شاكر
فضل الله
شاكر على
عين الله
فيسبوك
العاج
فرنسا
قد يعجبك أيضاً
البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)
Lebanon 24
البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)
03:41 | 2026-03-13
13/03/2026 03:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف عن جنس طفلها
Lebanon 24
بالفيديو... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف عن جنس طفلها
00:00 | 2026-03-13
13/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم الممثل السوريّ محمد الأحمد
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم الممثل السوريّ محمد الأحمد
17:42 | 2026-03-12
12/03/2026 05:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضبط مخدرات بحوزته... قرار قضائي بحقّ شقيق فنانة شهيرة
Lebanon 24
بعد ضبط مخدرات بحوزته... قرار قضائي بحقّ شقيق فنانة شهيرة
16:30 | 2026-03-12
12/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان محمد شاكر يُقلق مُحبيه من داخل المستشفى... وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
الفنان محمد شاكر يُقلق مُحبيه من داخل المستشفى... وهذا ما قاله (صورة)
15:52 | 2026-03-12
12/03/2026 03:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
07:00 | 2026-03-12
12/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:41 | 2026-03-13
البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)
00:00 | 2026-03-13
بالفيديو... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف عن جنس طفلها
17:42 | 2026-03-12
بالصورة... الموت يُؤلم الممثل السوريّ محمد الأحمد
16:30 | 2026-03-12
بعد ضبط مخدرات بحوزته... قرار قضائي بحقّ شقيق فنانة شهيرة
15:52 | 2026-03-12
الفنان محمد شاكر يُقلق مُحبيه من داخل المستشفى... وهذا ما قاله (صورة)
11:06 | 2026-03-12
باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24