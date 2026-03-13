تم نقله إلى فرنسا.. هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية

أصدرت بياناً كشفت فيه عن تحسّن وضع الفنان الصحي، مضيفة أنه سافر الى لاستكمال العلاج وإجراء الفحوص الطبية للاطمئنان على صحته.ونشرت الصفحة الرسمية للفنان هاني " " نص البيان الذي جاء فيه: " بيان مهم صادر عن نقابة المهن الموسيقية، نحمد الله ونشكره على استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر".وتابع البيان: "ونود أن نُعلن للسادة الزملاء موسيقيي مصر والعالم العربى وجمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر أن حالته الصحية مستقرة والحمد لله وقد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها".وأكد البيان سفر شاكر الى باريس موضحاً: "ومن المقرر أن يتوجه الفنان الكبير خلال الساعات المقبلة الى ، وذلك لاستكمال بعض الفحوص الطبية وللاطمئنان التام على صحته وفقاً لتوصيات الأطباء. وتتقدّم النقابة بخالص الشكر والتقدير لكل مَن سأل واطمأن ودعا له بالشفاء العاجل... داعين الله أن يتم عليه نعمة الصحة والعافية ويعود الى أهله وجمهوره ومحبيه في أقرب وقت".