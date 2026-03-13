رسالة من إليسا: لبنان يريد السلام لا الصراعات

نشرت الفنانة رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام عبّرت فيها عن قلقها على بلدها ، في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وقالت إليسا في منشورها: "لبنان، الجميع يريد قطعة منه بينما نحن نريد السلام."، في إشارة إلى الصراعات والتدخلات التي يتعرض لها البلد، مقابل تطلع اللبنانيين إلى الاستقرار ووقف التصعيد.

وتضمن المنشور صورة فنية لخريطة لبنان تبدو متشققة ومكسورة، بينما تحلق فوقها حمامات بيضاء ترمز إلى السلام، في رسالة تضامن مع الشعب اللبناني والدعوة إلى إنهاء النزاعات.

