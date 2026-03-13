فنون ومشاهير
سوسن بدر تكشف تأثير والدتها الراحلة على حياتها وفنها
Lebanon 24
13-03-2026
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
سوسن بدر
، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل علاقتها الشخصية بوالدتها، مؤكدة أن والدتها الفنانة الراحلة آمال سالم غرست فيها منذ الصغر قيمة الانضباط والاحترام في المواعيد، مشيرة إلى أنها كانت تحب الحياة منظمة كالساعة المضبوطة.
وأوضحت سوسن بدر، أن هذا الالتزام أصبح جزءًا أساسيًا من حياتها اليومية، وأن التعلم من تجربة والدتها علمها أن الانتظام والانضباط في الوقت يعكس احترام الإنسان لنفسه وللآخرين.
وتحدثت سوسن بدر عن دعم والدتها لمسيرتها الفنية ولها بشكل كبير، موضحة أن والدتها لم تقدم لها مساعدة مباشرة في بداياتها، لكنها كانت داعمًا معنويًا ومشجعا لها، إذ كانت تحثها على متابعة شغفها، وأكدت أن هذا التشجيع ساعدها على اكتشاف موهبتها وتحفيزها على الالتزام بما تحب دون تدخل مباشر في خطواتها العملية أو المهنية.
وأوضحت "سوسن"، أن مسيرتها الفنية الطويلة شهدت أكثر من 400 عمل متنوع، مشيرة إلى أن أغلب أعمالها كانت ناجحة ومؤكدة أن هناك بعض الأعمال التي لم تكن على المستوى المطلوب بسبب ظروف خارجية مثل الإنتاج أو الإخراج أو المونتاج، وليس بالضرورة لقيمة الدور نفسه. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
سجن والدة إعلاميّة راحلة
Lebanon 24
سجن والدة إعلاميّة راحلة
13/03/2026 19:54:44
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لطيفة التونسية تستعيد ذكريات الوداع المؤثرة لوالدتها الراحلة
Lebanon 24
لطيفة التونسية تستعيد ذكريات الوداع المؤثرة لوالدتها الراحلة
13/03/2026 19:54:44
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
Lebanon 24
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
13/03/2026 19:54:44
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان صارمًا".. ممثلة معروفة تكشف طريقة تعامل والدها الراحل معها (فيديو)
Lebanon 24
"كان صارمًا".. ممثلة معروفة تكشف طريقة تعامل والدها الراحل معها (فيديو)
13/03/2026 19:54:44
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حب الحياة
سوسن بدر
التزام
الطويل
ما تحب
المون
هنية
وهبة
قد يعجبك أيضاً
رسالة من إليسا: لبنان يريد السلام لا الصراعات
Lebanon 24
رسالة من إليسا: لبنان يريد السلام لا الصراعات
09:17 | 2026-03-13
13/03/2026 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله إلى فرنسا.. هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
تم نقله إلى فرنسا.. هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية
05:14 | 2026-03-13
13/03/2026 05:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)
Lebanon 24
البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)
03:41 | 2026-03-13
13/03/2026 03:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف عن جنس طفلها
Lebanon 24
بالفيديو... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف عن جنس طفلها
00:00 | 2026-03-13
13/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم الممثل السوريّ محمد الأحمد
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم الممثل السوريّ محمد الأحمد
17:42 | 2026-03-12
12/03/2026 05:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
03:15 | 2026-03-13
13/03/2026 03:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
09:17 | 2026-03-13
رسالة من إليسا: لبنان يريد السلام لا الصراعات
05:14 | 2026-03-13
تم نقله إلى فرنسا.. هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية
03:41 | 2026-03-13
البطلة أصيبت بالهلع.. اندلاع حريق داخل مكان تصوير أحد المسلسلات الرمضانية (صورة)
00:00 | 2026-03-13
بالفيديو... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف عن جنس طفلها
17:42 | 2026-03-12
بالصورة... الموت يُؤلم الممثل السوريّ محمد الأحمد
16:30 | 2026-03-12
بعد ضبط مخدرات بحوزته... قرار قضائي بحقّ شقيق فنانة شهيرة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 19:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
