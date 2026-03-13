|
فنون ومشاهير

سوسن بدر تكشف تأثير والدتها الراحلة على حياتها وفنها

Lebanon 24
13-03-2026 | 11:14
A-
A+

سوسن بدر تكشف تأثير والدتها الراحلة على حياتها وفنها
سوسن بدر تكشف تأثير والدتها الراحلة على حياتها وفنها photos 0
كشفت الفنانة سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل علاقتها الشخصية بوالدتها، مؤكدة  أن والدتها الفنانة الراحلة آمال سالم غرست فيها منذ الصغر قيمة الانضباط والاحترام في المواعيد، مشيرة إلى أنها كانت تحب الحياة منظمة كالساعة المضبوطة.

وأوضحت سوسن بدر، أن هذا الالتزام أصبح جزءًا أساسيًا من حياتها اليومية، وأن التعلم من تجربة والدتها علمها أن الانتظام والانضباط في الوقت يعكس احترام الإنسان لنفسه وللآخرين.

وتحدثت سوسن بدر عن دعم والدتها لمسيرتها الفنية ولها بشكل كبير، موضحة أن والدتها لم تقدم لها مساعدة مباشرة في بداياتها، لكنها كانت داعمًا معنويًا ومشجعا لها، إذ كانت تحثها على متابعة شغفها، وأكدت أن هذا التشجيع ساعدها على اكتشاف موهبتها وتحفيزها على الالتزام بما تحب دون تدخل مباشر في خطواتها العملية أو المهنية.
 
وأوضحت "سوسن"، أن مسيرتها الفنية الطويلة شهدت أكثر من 400 عمل متنوع، مشيرة إلى أن أغلب أعمالها كانت ناجحة ومؤكدة أن هناك بعض الأعمال التي لم تكن على المستوى المطلوب بسبب ظروف خارجية مثل الإنتاج أو الإخراج أو المونتاج، وليس بالضرورة لقيمة الدور نفسه. (اليوم السابع)
