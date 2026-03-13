Najib Mikati
"اللعبة 5" يُطل بموسم جديد مليء بالمفاجآت

Lebanon 24
13-03-2026 | 17:16
اللعبة 5 يُطل بموسم جديد مليء بالمفاجآت
اللعبة 5 يُطل بموسم جديد مليء بالمفاجآت photos 0
طرحت منصة Shahid التابعة لمجموعة MBC Group الإعلان التشويقي الأول للموسم الخامس من مسلسل اللعبة، والذي كشف عن عودة التحديات الكوميدية بين شخصيتي مازو ووسيم، بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة.

ويُظهر البرومو تصاعد وتيرة المنافسة بين وسيم، الذي يجسد شخصيته شيكو، ومازو الذي يجسده هشام ماجد، في إطار كوميدي ساخر مليء بالمواقف الطريفة والتحديات الجديدة التي يخوضها الصديقان من أجل الفوز في اللعبة.

حمل الإعلان التشويقي عدداً من المفاجآت، من بينها ظهور الفنان أشرف عبد الباقي كأحد ضيوف الشرف خلال أحداث الموسم الخامس، حيث ظهر في لقطة كوميدية وهو يحيي أبطال المسلسل قائلاً: “إزيكم يا لعيبة.. جاهزين؟”، وهو المشهد الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهور العمل على منصات التواصل الاجتماعي.

استمرار المنافسة بين الصديقين
ومن المقرر أن يشهد الجزء الجديد استمرار المنافسة بين مازو ووسيم، اللذين تجمعهما صداقة منذ الطفولة، حيث اعتادا خوض تحديات مستمرة ضد بعضهما البعض في محاولة للتفوق والفوز، وهي المنافسة التي استمرت حتى بعد زواجهما وإنجاب الأطفال. كما تتغير طبيعة التحديات في كل موسم مع دخول شخصيات جديدة تشعل الصراع بينهما وتخلق مواقف كوميدية مليئة بالمفارقات الساخرة.

يشارك في بطولة الموسم الخامس عدد من نجوم الأجزاء السابقة، من بينهم شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومصطفى أبو سريع، فيما يتولى إخراج العمل معتز التوني.

وكان المخرج معتز التوني قد كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة عن بعض ملامح الموسم الجديد، مؤكداً أن الجزء الخامس سيحمل أفكاراً مختلفة ومواقف كوميدية متنوعة بين أبطال العمل، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف الذين سيضيفون مفاجآت غير متوقعة.

يُذكر أن مسلسل اللعبة حقق شعبية واسعة منذ عرض موسمه الأول عام 2020، ما دفع صُنّاعه لتقديم أجزاء متتالية، منها “ليفل الوحش” في 2021، و“اللعب مع الكبار” في 2022، و“دوري الأبطال” في 2023، قبل الإعلان عن الموسم الخامس المنتظر.

 
