كيت ميدلتون تعلن تغيّر نمط حياتها بعد التعافي من السرطان

أوضحت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، أنها أصبحت أكثر حرصًا على استهلاك بعد تشخيصها بالسرطان.

وجاء التصريح خلال زيارة قامت بها كيت برفقة زوجها، الأمير وليام، إلى مصنع Southwark Brewing Company في ، ضمن جولة على ضفاف نهر التايمز. وأثناء قيامها بصب المشروبات، قالت الأميرة: “منذ تشخيص إصابتي، لم أتناول الكثير من الكحول. أصبح الأمر شيئاً يجب أن أكون أكثر وعياً به الآن.” وأضافت مازحةً إلى الأمير وليام: “لكن أنت تحب عصير التفاح”، في إشارة إلى المشروب المفضل لديه.

ويأتي هذا التصريح بعد نحو 13 شهرًا من إعلان كيت ميدلتون دخولها مرحلة التعافي من السرطان، بعد خضوعها لعلاج كيميائي في العام الماضي، والذي بدأ بعد اكتشاف المرض عقب عملية جراحية في البطن. وأكدت الأميرة في كانون الثاني 2025 دخولها مرحلة التعافي بشكل كامل، بعد زيارتها غير المعلنة لمستشفى The Royal Marsden Hospital لتلقي العلاج.