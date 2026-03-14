منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة.. من المقصود؟

بسبب رسالة غامضة نشرتها الفنانة عبر حساباتها على مواقع التواصل، استخدمت فيها عبارات حادة مثل: "عبث وعدم احترام وعدم تقدير… خسارة والله اللي بيقدر حد وبيحترم حد في الزمن ده"، أثيرت حالة من الجدل بين متابعيها حول وجود خلافات بينها وبين الفنان في كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"، المعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، خاصة بعد نشر والدتها نادية الشربيني تعليقاً دعت فيها على من ظلم ابنتها.



إلا أن منة فضالي سارعت الى توضيح موقفها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عن وجود خلافات مع صناع العمل لا أساس له من الصحة.



وتأكيداً لما صرحت به نشرت على حسابها الخاص بـ" " مجموعة صور جديدة لها وعلقت عليها بكلمات تؤكد تجاهلها لكل ما يثير الجدل في حياة الإنسان، وكتبت قائلة: "لتكون سعيداً، تعلم أن تتجاهل كل شيء يأخذ منك راحة بالك وافعل دون انتظار المقابل".

