دخل إلى المستشفى مرة أخرى.. محمد فضل شاكر يكشف تفاصيل أزمته الصحية (فيديو)

كشف المطرب اللبناني تفاصيل أزمته الصحية التي عانى منها في الأيام القليلة الماضية، حيث وجه الشكر لكل من سأل عنه وأكد مرضه لمدة 4 أيام وارتفاع درجة حرارته.



وشارك محمد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام فيديو قال به : "حبايب قلبي شكرًا لكل اللي اطمن عني .. صرلي 4 أيام متل الشبح ودرجة حرارتي 40 ومش واعي عالدنيا .. ورجعت مرة ثانية على المستشفى ورح ظل لحتى أطيب".



وفي سياق آخر، كان قد أجل شاكر حفلاته في التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها الإقليم العربي.

March 14, 2026