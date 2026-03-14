لم يعلن هويتها بعد.. الشامي يفتتح 2026 بـديو مع فنّانة

كشف عن أول أعماله الغنائية هذا العام، واصفًا إياه بأنه "انطلاقة ما قبل الألبوم"، معلنًا أن الأغنية الجديدة ستحمل عنوان "وين يلي خطف حالي" وستكون "ديو" مع فنانة لم يعلن هويتها بعد.



وعبر حسابه على منصة "إكس"، شوق الشامي جمهوره للعمل المرتقب، مشيرًا إلى أن الأغنية تجمعه بـ"بنت كتير بتحبوها، ومنحب موهبتها"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن موعد الطرح أو اسم الفنانة المشاركة.



وكان الفنان قد مهد لهذه الخطوة بسلسلة منشورات أثارت تفاعلًا واسعًا، لا سيما بعد نشره مقطعًا من كلمات بدت كأنها إشارة أولى إلى مشروعه المقبل، ما فتح الباب أمام تكهنات المتابعين بشأن اقتراب إطلاق ألبومه الغنائي الأول.



ومع غياب أي إعلان مباشر في البداية، تداول جمهور الشامي تلك المنشورات على نطاق واسع، واعتبرها كثيرون تمهيدًا لمرحلة فنية جديدة قد لا تقتصر على أغنية منفردة، بل تندرج ضمن مشروع أوسع يستعد للكشف عنه قريبًا.

Advertisement