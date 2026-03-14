أٌصيبت بكدمات.. حبس فنان عربي اعتدى على زوجته

Lebanon 24
14-03-2026 | 16:03
أٌصيبت بكدمات.. حبس فنان عربي اعتدى على زوجته
أٌصيبت بكدمات.. حبس فنان عربي اعتدى على زوجته photos 0
قضت محكمة جنح أول أكتوبر في مصر بحبس الفنان محمود حجازي لمدة 6 أشهر مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته رنا طارق.

وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً متضمناً حبس المتهم 6 أشهر مع كفالة مالية، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت للمدعية بالحق المدني قدره 5 آلاف جنيه، فضلاً عن المصاريف الجنائية ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب محاماة.

وكانت رنا طارق عبد الستار قد تقدمت ببلاغ ضد زوجها، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب وسحلها، ما تسبب في إصابتها بعدة كدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن إصابتها بعدد من الكدمات في مناطق مختلفة، بينها الأنف والجبهة اليسرى والذراع والعين اليسرى، الأمر الذي استدعى عرضها على طبيب متخصص في طب العيون لمتابعة حالتها الصحية.
الفنان محمود حجازي

في المقابل، نفى محمود حجازي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل حياته الشخصية خلال الوقت الحالي، احتراماً لوجود طفل بينه وبين زوجته.

وكتب الفنان عبر حسابه على موقع فيسبوك أنه يلتزم الصمت حالياً احتراماً لابنهما، مشيراً إلى أن الخلافات بينهما مرتبطة – وفق روايته – برغبة زوجته في الحصول على حكم قضائي يتيح لها السفر بالطفل خارج مصر، مؤكداً أنه سيترك الرد على الاتهامات للجهات المختصة وفي الوقت المناسب. (العين)
