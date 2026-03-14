مقتل فنان عربي.. مفاجآت صادمة قبل قرار القضاء

lebanon News" style="width: 100%; height: 100%;" /> lebanon News" style="width: 100%; height: 100%;" />

وبحسب التحقيقات، توجه مختار لرؤية نجله البالغ 9 سنوات، قبل أن يفاجأ بوجود طليقته برفقة زوجها الجديد، لتنشب مشادة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى اشتباك انتهى بإصابة الفنان إصابة قاتلة، فيما أصيب الزوج الجديد في يده، مؤكدا أنه لم يكن يقصد القتل.وقالت الزوجة السابقة إن الخلاف انتهى بشكل مأسوي لم تكن تتوقعه، مشيرة إلى أن طليقها لاحقها مع زوجها وبدأ الهجوم، فيما حاولت هي الفصل بين الطرفين قبل أن تتفاقم الأحداث.وكانت قد أمرت بتشريح الجثمان، وفحص حالة المصاب، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي وخارجه، إلى جانب الاستماع إلى إفادات العاملين وعناصر الأمن، من أجل تحديد ملابسات الحادث كاملة.وأظهرت التحريات أن العلاقة بين الفنان وطليقته كانت تشهد خلافات متكررة، وأن وجودها مع زوجها الجديد أمام نجلهما كان الشرارة التي فجرت النزاع.وأعادت القضية إلى الواجهة حول كيفية احتواء الخلافات الأسرية في الأماكن العامة، وأهمية منع تحولها إلى حوادث مأسوية. (عكاظ)