أثّرت على عملها.. فنانة عربية ضحية خطأ طبي

أثّرت على عملها.. فنانة عربية ضحية خطأ طبي
كشفت الفنانة سوسن ميخائيل عن تجربة صحية صعبة مرت بها، مشيرة إلى أن خطأ طبيا أثّر بشكل كبير على حياتها المهنية والشخصية.

وقالت ميخائيل، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها كانت تعاني من ألم في الرقبة قبل نحو سنة ونصف، قبل أن تستشير طبيب عظمية أحالها بدوره إلى طبيب أعصاب، بعدما أبلغها بأن حالتها حرجة وأن أي تأخير في إجراء العملية قد يؤدي إلى إصابة في النخاع الشوكي.

وأضافت أن العملية تسببت لها بمشكلات صحية دفعتها إلى الاعتذار عن أعمال فنية، موضحة أنها عانت شللا جزئيا في اليدين وتنميلا مستمرا في الأطراف.

وأشارت إلى أن صور الرنين الجديدة أظهرت، بحسب قولها، أن العملية لم تكن ضرورية، مؤكدة أن أربعة أطباء مستقلين أبلغوها بوقوع خطأ طبي فادح، محذرة الجمهور من الخضوع لأي عملية ديسك رقبي من دون استشارة أكثر من طبيب.

وأعلنت ميخائيل أنها تبحث عن محام كفوء لرفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي أجرى العملية، مؤكدة أنها خسرت سنتين من حياتها المهنية وعانت إرهاقا شديدا بسبب ما وصفته بالخطأ الطبي، وموضحة أنها قد تكشف اسم الطبيب في فيديو لاحق.
خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قامت بعملية شد الوجه والرقبة.. فنانة عربية شهيرة تطل بملامح جديدة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يعتبر تنفيذ إسرائيل عملية برية في لبنان "خطأ استراتيجيا"
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-03-15
Lebanon24
17:26 | 2026-03-14
Lebanon24
16:31 | 2026-03-14
Lebanon24
16:03 | 2026-03-14
Lebanon24
13:14 | 2026-03-14
Lebanon24
12:33 | 2026-03-14
