فنون ومشاهير
أثّرت على عملها.. فنانة عربية ضحية خطأ طبي
Lebanon 24
15-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
سوسن ميخائيل
عن تجربة صحية صعبة مرت بها، مشيرة إلى أن خطأ طبيا أثّر بشكل كبير على حياتها المهنية والشخصية.
وقالت ميخائيل، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "
فيسبوك
"، إنها كانت تعاني من ألم في الرقبة قبل نحو سنة ونصف، قبل أن تستشير طبيب عظمية أحالها بدوره إلى طبيب أعصاب، بعدما أبلغها بأن حالتها حرجة وأن أي تأخير في إجراء العملية قد يؤدي إلى إصابة في النخاع الشوكي.
وأضافت أن العملية تسببت لها بمشكلات صحية دفعتها إلى الاعتذار عن أعمال فنية، موضحة أنها عانت شللا جزئيا في اليدين وتنميلا مستمرا في الأطراف.
وأشارت إلى أن صور الرنين الجديدة أظهرت، بحسب قولها، أن العملية لم تكن ضرورية، مؤكدة أن أربعة أطباء مستقلين أبلغوها بوقوع خطأ طبي فادح، محذرة الجمهور من الخضوع لأي عملية ديسك رقبي من دون استشارة أكثر من طبيب.
وأعلنت ميخائيل أنها تبحث عن محام كفوء لرفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي أجرى العملية، مؤكدة أنها خسرت سنتين من حياتها المهنية وعانت إرهاقا شديدا بسبب ما وصفته بالخطأ الطبي، وموضحة أنها قد تكشف اسم الطبيب في فيديو لاحق.
مواضيع ذات صلة
خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها
Lebanon 24
خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها
15/03/2026 10:03:44
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بعملية شد الوجه والرقبة.. فنانة عربية شهيرة تطل بملامح جديدة (فيديو)
Lebanon 24
قامت بعملية شد الوجه والرقبة.. فنانة عربية شهيرة تطل بملامح جديدة (فيديو)
15/03/2026 10:03:44
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يعتبر تنفيذ إسرائيل عملية برية في لبنان "خطأ استراتيجيا"
Lebanon 24
ماكرون يعتبر تنفيذ إسرائيل عملية برية في لبنان "خطأ استراتيجيا"
15/03/2026 10:03:44
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
15/03/2026 10:03:44
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بين الفن والارتباط.. هكذا ردّ سيف نبيل على سؤال "القفص الذهبي"
Lebanon 24
بين الفن والارتباط.. هكذا ردّ سيف نبيل على سؤال "القفص الذهبي"
03:52 | 2026-03-15
15/03/2026 03:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل فنان عربي.. مفاجآت صادمة قبل قرار القضاء
Lebanon 24
مقتل فنان عربي.. مفاجآت صادمة قبل قرار القضاء
17:26 | 2026-03-14
14/03/2026 05:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد عودة "The Voice Kids"
Lebanon 24
هذا موعد عودة "The Voice Kids"
16:31 | 2026-03-14
14/03/2026 04:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أٌصيبت بكدمات.. حبس فنان عربي اعتدى على زوجته
Lebanon 24
أٌصيبت بكدمات.. حبس فنان عربي اعتدى على زوجته
16:03 | 2026-03-14
14/03/2026 04:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعلن هويتها بعد.. الشامي يفتتح 2026 بـ"ديو" مع فنّانة
Lebanon 24
لم يعلن هويتها بعد.. الشامي يفتتح 2026 بـ"ديو" مع فنّانة
13:14 | 2026-03-14
14/03/2026 01:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
03:52 | 2026-03-15
بين الفن والارتباط.. هكذا ردّ سيف نبيل على سؤال "القفص الذهبي"
17:26 | 2026-03-14
مقتل فنان عربي.. مفاجآت صادمة قبل قرار القضاء
16:31 | 2026-03-14
هذا موعد عودة "The Voice Kids"
16:03 | 2026-03-14
أٌصيبت بكدمات.. حبس فنان عربي اعتدى على زوجته
13:14 | 2026-03-14
لم يعلن هويتها بعد.. الشامي يفتتح 2026 بـ"ديو" مع فنّانة
12:33 | 2026-03-14
دخل إلى المستشفى مرة أخرى.. محمد فضل شاكر يكشف تفاصيل أزمته الصحية (فيديو)
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
