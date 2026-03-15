بين الفن والارتباط.. هكذا ردّ سيف نبيل على سؤال "القفص الذهبي"

أثار الفنان تفاعلاً واسعاً بين المتابعين عبر ، بعد رده على تساؤلات حول إمكانية دخوله ليكون "عريس عام 2026".



وفي التفاصيل، ظهر سيف نبيل في مقطع فيديو تم تداوله بشكل مكثف، حيث وجه إليه أحد الصحفيين سؤالاً مباشراً عما إذا كان سيحتفل بزفافه خلال السنة الحالية. وردّ نبيل بأسلوبه العفوي المعتاد، مشيراً إلى أن الموضوع يظل في علم الغيب، لكنه لم ينفِ الفكرة بشكل قاطع، مما فتح باب التكهنات بين الجمهور الذي تمنى له السعادة والاستقرار.



يأتي هذا الخبر في وقت يعيش فيه سيف نبيل نشاطاً فنياً ملحوظاً، حيث يستعد لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، بالإضافة إلى إحيائه عدداً من الحفلات في دول عربية وأجنبية، وسط ترقب من محبيه لمعرفة هوية "شريكة العمر" في حال اتخاذه قرار الارتباط رسمياً.





Advertisement