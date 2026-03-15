بعد وفاة ابنها.. قرار جريء لنجمة باب الحارة

عاد اسم كرم، إبن الفنانة أناهيد فياض وزوجها الوزير السابق مثنى الغرايبة يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد عمل إنساني مميّز، حيث تبرعا بأعضاء نجلهما المتوفي لإنقاذ حياة العديد من المرضى.



وبعد تداول هذا الخبر بشكل كبير على ، أكد عميد كلية الطب الهاشمية عبد الحميد القضاة عبر حسابه على أن الوزير السابق أصرّ على التبرع بأعضاء طفله، وكتب في منشوره: "بدنا نتبرع بأعضاء كرم. كانت هذه الجملة التي أبلغني فيها مثنى بخبر وفاة ابنه كرم صباح يوم الوفاة. لم أعرف ماذا أجيبه، إلا أنه أصرّ واستطاع التبرع بقرنيات كرم ليساهم كرم لسنوات طويلة في إبصار إنسان آخر ليرى ما بقي من نور في هذه الحياة".



تفاعل كبير مع المبادرة الإنسانية

وأضاف الدكتور: "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ملف تحدثنا به كثيراً على مدار سنوات عديدة، ورغم أننا نمتلك كل البنية الطبية المطلوبة وكل الكوادر البشرية المتخصصة، ونمتلك آلاف الراغبين بتسجيل أسمائهم للتبرع بأعضائهم فور الوفاة، إلا أننا لم ننجح حتى الآن في إدارة هذا الملف على المستوى الوطني".

