|
تحضيراً لرمصان 2027.. نجوم يتعاقدون على مسلسلات جديدة

Lebanon 24
16-03-2026 | 04:52
على الرغم من أن السباق الرمضاني لعام 2026 لم ينته بعد، بل أنه وصل لأوج مراحله، ويشهد حالياً صراعاً صعباً بين النجوم لاحتلال المراكز الأولى بقائمة الأعلى مشاهدة، إلا أن هناك عدد من أبطال المسلسلات الدرامية، قد حجزوا أماكنهم في السباق الرمضاني القادم، ووقعوا عقود أعمالهم الجديدة مع شركات الإنتاج الفني.

البداية مع الفنانة مي عمر حيث كشف مصدر مقرب منها في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يوم الرابع من شهر رمضان الجاري، حيث تلقت عرضاً من إحدى شركات الإنتاج والتقت بممثلي تلك الشركة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الست موناليزا" نظراً لضيق الوقت وانشغالها بالتصوير، واتفقت معهم على العمل الجديد، ووقعته بالفعل بالرغم من أنه لا يوجد سيناريو جاهز للمسلسل، وأن التعاقد هو مجرد اتفاق على انتاج مسلسل درامي جديد للعرض في شهر رمضان المقبل.
أما الفنان عمرو سعد فتعاقد هو الآخر على بطولة مسلسل درامي جديد، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل "إفراج"، حيث التقى مؤخراً بأحد المنتجين الكبار، ووضعا الملامح الأولية للعمل الجديد الذي يجمعهما سوياً في شهر رمضان المقبل.

وجاء تعاقد عمرو سعد، بعد إعلانه اعتزال الدراما التلفزيونية، حيث كان قد أعلن ذلك القرار قبل انطلاق المارثون الرمضاني، إلا أنه سرعان ما تراجع عنه بعد جلسات عديدة جمعته ببعض صناع الدراما والذين اقنعوه بالعدول عن قراره.
وحجز الفنان أحمد العوضي مكانه بين قائمة نجوم مسلسلات رمضان لعام 2027، حيث تعاقد منذ أيام مع إحدى شركات الإنتاج الفني الكبرى، على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث التقى العوضي بمنتج شهير بآخر أيام تصوير مسلسل "علي كلاي"، الذي يعرض حالياً على شاشات التلفزيون، ووقع عقد مسلسله الجديد.

أما الفنان محمد رمضان فقرر العودة إلى المنافسة من جديد بعد غياب استمر أربعة سنوات، حيث كانت آخر مشاركاته الدرامية مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في شهر رمضان 2023، إلا أنه تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، واعداً بأنه سوف يحمل مفاجأة للجمهور.
وبعد نجاح مسلسل "هي كيميا"، تعاقد الفنان الشاب مصطفى غريب على بطولة مسلسل درامي جديد، حيث من المفترض أن يبدأ التحضير له عقب إجازة عيد الفطر المقبل، على أن يتم البدء في كتابة المسلسل خلال شهر مايو، وسوف يعرض العمل في شهر رمضان 2027.

أما الفنان أكرم حسني، فمن بين النجوم الذين غابوا عن السباق الرمضاني هذا العام، إلا أنه تعاقد منذ عدة أسابيع على بطولة مسلسل درامي جديد سوف يعرض بشهر رمضان المقبل، ويعكف حالياً على التحضيرات الأولى للمسلسل.
أما الفنانة مي عز الدين، فقررت استئناف التحضير لمسلسلها الجديد، عقب تماثلها للشفاء من أزمتها الصحية التي تمر بها خلال هذه الفترة، كما أنها من بين النجمات التي حجزت مكانها خلال شهر رمضان المقبل.
