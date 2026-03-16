بعد وفاة إبنهما بشكلٍ مفاجىء.. هذا ما قرّرته بطلة "باب الحارة" وزوجها الوزير السابق

أعلنت الفنانة أناهيد بطلة مسلسل "باب الحارة"، وزوجها الوزير السابق مثنى الغرايبة، أنّهما تبرعا بقرنيتيّ إبنهما الوحيد كرم، الذي تُوفي بشكلٍ مفاجىء الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، كشف عميد القضاة، أنه تلقى اتصالًا من الغرايبة بعد وقت قصير من وفاة نجله، أبلغه خلاله بقرار العائلة التبرع بقرنيتيه. (ارم نيوز)