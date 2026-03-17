بعد نقله الى باريس لتلقي العلاج.. زوجة هاني شاكر تكشف جديد وضعه الصحي

كشفت توفيق، زوجة الفنان ، تفاصيل حالته الصحية الحالية بعد تداول شائعات عبر حول تدهور حالته أو فقدانه الوعي.



وأكدت الفنانة ، في بيان نقلته عن السيدة ، أن الأخبار المتداولة بشأن فقدان الفنان هاني شاكر للوعي لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنه لم يتعرض لأي حالة إغماء كما أشيع خلال الساعات الماضية.



وأوضحت أن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات غير دقيقة حول حالته الصحية، وهو ما تسبب بحالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.



وشدد البيان على أن أي شخص يدّعي قربه من أسرة الفنان وينشر معلومات عن حالته الصحية لا يقول الحقيقة، مؤكدة أن ما يتم تداوله على لسان "مصادر مقربة" لا يمت للواقع بصلة.



وأكدت الأسرة أن التصريحات الرسمية بشأن الحالة الصحية للفنان تصدر فقط من نجله شريف هاني شاكر، أو من الفنان نقيب المهن الموسيقية، إضافة إلى الفنانة نادية مصطفى.

Advertisement