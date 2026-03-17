تطور لافت في علاقة لويس هاملتون وكيم كارداشيان

أثار لويس جدلاً واسعاً بعد تفاعله اللافت مع صور النجمة الأميركية خلال حفل حفل الأوسكار، حيث نشر رمزاً تعبيرياً يعكس إعجابه، ما اعتبره متابعون مؤشراً واضحاً على اهتمامه بها.

وبحسب تقارير إعلامية، بدأت علاقة تتطور منذ الشهر الماضي، بعد أن قضيا وقتاً معاً في منطقة كوتسوولدز ، قبل أن يظهرا علناً في السوبر بول في الأسبوع التالي. كما ترددت أنباء عن قيامهما برحلات مشتركة، كان آخرها إلى ولاية يوتا، حيث أمضيا وقتاً قرب نهر .

وأفادت مصادر مقرّبة بأن هاملتون يعيش حالة من الإعجاب الشديد بكارداشيان، وأنهما يسعيان للحفاظ على استقرار العلاقة رغم انشغاله بموسم سباقات الفورمولا 1، إذ يحرص على التواصل معها بشكل مستمر عبر مكالمات الفيديو. كما أشارت المصادر إلى أن كارداشيان تقدم له دعماً ملحوظاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل علاقة صداقة قديمة تربط هاملتون بعائلة كارداشيان، بما في ذلك والدتها كريس جينر وشقيقاتها، ما يجعل التقارب بين الطرفين أمراً طبيعياً، وسط توقعات بإمكانية تطور العلاقة إلى ارتباط جدي خلال الفترة المقبلة.