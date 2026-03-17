فنون ومشاهير

هل هناك جزء ثانٍ من “الست موناليزا”؟

Lebanon 24
17-03-2026 | 15:00
هل هناك جزء ثانٍ من "الست موناليزا"؟
هل هناك جزء ثانٍ من “الست موناليزا”؟ photos 0
حسم المؤلف المصري محمد سيد بشير الجدل الدائر حول تقديم جزء ثانٍ من مسلسل الست موناليزا، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً خلال النصف الأول من موسم دراما رمضان 2026.

وخلال استضافته في برنامج نجوم رمضان أقربلك عبر إذاعة نجوم FM، أكد بشير أنه لا يعتزم تقديم جزء جديد من العمل، مشدداً على أن الاستمرار فقط بدافع استثمار النجاح يُعد نوعاً من الإفلاس الفني.

وأوضح أن أحداث المسلسل الحالية لا تسمح بتمديدها لجزء آخر، مشيراً إلى أن قرار تقديم أجزاء جديدة يجب أن يكون مرتبطاً بضرورة درامية حقيقية، وليس مجرد الرغبة في التواجد أو تحقيق مكاسب إضافية.

كما أشار إلى تجربته السابقة في فيلم هروب اضطراري، موضحاً أنه كتب له جزءاً ثانياً لأن طبيعة قصته كانت قابلة للتوسع الدرامي.

وبتصريحه هذا، أغلق بشير الباب أمام التكهنات، مفضلاً الحفاظ على نجاح العمل في جزئه الأول دون المجازفة بتقديم جزء ثانٍ قد لا يضيف جديداً.

