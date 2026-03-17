سينام أونسال تكشف معاناتها الصحية

كشفت الممثلة سينام أونسال، بطلة مسلسل “المدينة البعيدة”، في تصريحات حديثة لمجلة ELLE، عن معاناتها من اضطرابٍ معوي.

وفي هذا السياق، أوضحت سينام أنها تتبع حالياً نظاماً غذائياً صارماً لتجاوز هذه الأزمة الصحية، حيث تبتعد تماماً عن الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين ومنتجات الألبان.

كما أشارت إلى أنها توقّفت عن اتباع نظام “الصيام المتقطع” القاسي الذي كانت تعتمده سابقاً، والذي كان يقوم على أربع ساعات من تناول الطعام مقابل عشرين ساعة من الصيام، مؤكدةً أنها عادت إلى نمط غذائي طبيعي ومنتظم تحت إشراف طبي دقيق، حفاظاً على سلامتها.

أما على صعيد مسلسل “المدينة البعيدة” الذي تشارك في بطولته، فقد تقرّر عدم عرض حلقَتين من العمل حيث يأتي هذا التأجيل لمدة أسبوعين بسبب تزامن موعد مع المناسبات ، لا سيما ليلة القدر وعطلة ، على أن يُستأنف عرض الحلقة الرابعة والخمسين بعد انتهاء فترة الأعياد.

وفي خبرٍ سار لعشاق العمل، تداولت أنباء عن تجديد المسلسل لموسم ثالث، نظراً للنجاح الجماهيري الكبير والمتابعة الواسعة التي يحظى بها، ما يضمن استمرار الحكاية لفترة أطول.