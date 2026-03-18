تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

باميلا الكيك تكشف عن لحظات عفوية في “لوبي الغرام”

Lebanon 24
A-
A+
باميلا الكيك تكشف عن لحظات عفوية في "لوبي الغرام"
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لفتت الفنانة باميلا الكيك الأنظار بعد مشاركتها فيديو من كواليس تصوير مسلسل لوبي الغرام، حيث كشفت من خلاله جانباً عفوياً من أجواء العمل، مسلّطة الضوء مجدداً على شخصيتها “شمس” التي تُعد من أبرز خطوط القصة ذات الطابع الكوميدي العائلي.

وظهرت الكيك في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق إنستغرام وهي ترقص بعفوية بين فريق العمل خلال التصوير، مؤكدة أن اللحظة كانت تلقائية تماماً ولم تكن ضمن توجيهات المخرج، بل تعبيراً عن أجواء الفرح والانسجام التي تسود الكواليس.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذين أثنوا على عفويتها وحضورها الحيوي، معتبرين أن هذه الروح تنعكس بشكل واضح على أدائها، خاصة في المشاهد التي تحمل طابعاً ارتجالياً.

وفي سياق العمل، تجسد الكيك شخصية “شمس”، وهي شابة قوية ومستقلة تدير مشروعها الخاص، وتعيش وسط تعقيدات عاطفية تجعلها في صراع دائم بين رغبتها في الاستقرار وخوفها من الخذلان، ما يضفي على الشخصية بعداً إنسانياً واضحاً.

وتدور أحداث المسلسل داخل فندق يحتضن حفلات ومناسبات مختلفة، حيث تتقاطع قصص العاملين والضيوف ضمن أجواء مليئة بالأسرار، فيما يؤدي معتصم النهار دور “رستم” صاحب الفندق، الذي تنشأ بينه وبين “شمس” علاقة تبدأ بالتوتر قبل أن تتطور تدريجياً.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم جيسي عبدو ويارا صبري، إلى جانب مجموعة من الوجوه المعروفة، ما يمنح المسلسل تنوعاً لافتاً في الأداء والشخصيات.

مواضيع ذات صلة
بعد مُقارنة باميلا الكيك بها في دورها بمسلسل "لوبي الغرام".. هكذا ردت نادين نسيب نجيم (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 06:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 06:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 06:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات عفوية تجمع رامي عياش وابنته
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 06:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24

معتصم النهار

باميلا الكيك

جيسي عبدو

يارا صبري

معتصم

سانيا

ساني

طولة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-17
Lebanon24
17:00 | 2026-03-17
Lebanon24
15:00 | 2026-03-17
Lebanon24
13:11 | 2026-03-17
Lebanon24
10:31 | 2026-03-17
Lebanon24
08:55 | 2026-03-17
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24