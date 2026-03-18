باميلا الكيك تكشف عن لحظات عفوية في “لوبي الغرام”

لفتت الفنانة الأنظار بعد مشاركتها فيديو من كواليس تصوير مسلسل لوبي الغرام، حيث كشفت من خلاله جانباً عفوياً من أجواء العمل، مسلّطة الضوء مجدداً على شخصيتها “شمس” التي تُعد من أبرز خطوط القصة ذات الطابع الكوميدي العائلي.

وظهرت الكيك في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق إنستغرام وهي ترقص بعفوية بين فريق العمل خلال التصوير، مؤكدة أن اللحظة كانت تلقائية تماماً ولم تكن ضمن توجيهات المخرج، بل تعبيراً عن أجواء الفرح والانسجام التي تسود الكواليس.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذين أثنوا على عفويتها وحضورها الحيوي، معتبرين أن هذه الروح تنعكس بشكل واضح على أدائها، خاصة في المشاهد التي تحمل طابعاً ارتجالياً.

وفي سياق العمل، تجسد الكيك شخصية “شمس”، وهي شابة قوية ومستقلة تدير مشروعها الخاص، وتعيش وسط تعقيدات عاطفية تجعلها في صراع دائم بين رغبتها في الاستقرار وخوفها من الخذلان، ما يضفي على الشخصية بعداً إنسانياً واضحاً.

وتدور أحداث المسلسل داخل فندق يحتضن حفلات ومناسبات مختلفة، حيث تتقاطع قصص العاملين والضيوف ضمن أجواء مليئة بالأسرار، فيما يؤدي دور “رستم” صاحب الفندق، الذي تنشأ بينه وبين “شمس” علاقة تبدأ بالتوتر قبل أن تتطور تدريجياً.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم و، إلى جانب مجموعة من الوجوه المعروفة، ما يمنح المسلسل تنوعاً لافتاً في الأداء والشخصيات.