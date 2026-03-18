لهذا السبب تأخر تشييع جثمان الفنانة نهال القاضي

أوضحت نقابة المهن التمثيلية في مصر أسباب تأخر تشييع جثمان الفنانة نهال القاضي، بعدما توفيت مساء الثلاثاء ولم يُشيَّع جثمانها إلا اليوم الأربعاء.





وأكد عضو مجلس النقابة منير مكرم في حديث صحافي، أن "التأخير جاء نتيجة تعطل إنهاء واستخراج إجراءات وتصاريح الدفن من مستشفى كوبري القبة، الذي كانت تمكث فيه الفقيدة في أيامها الأخيرة".





وأضاف أن "أسرة الراحلة تمكنت الأربعاء من استلام التصاريح اللازمة، وتحركت بالجثمان من إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لدفنها في مقابر الأسرة، من دون مرافقة أي من أعضاء النقابة لأسرة الفقيدة خلال مراسم التشييع".





وأشار إلى أنه "تم أداء صلاة الجنازة في أحد مساجد مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مسقط رأسها، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن تُوارى الثرى في مقابر عائلتها هناك".





ولفت مكرم إلى أن "نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، برغم سفره إلى لأداء مناسك ، حرص على متابعة إجراءات استخراج تصاريح الدفن بشكل مستمر، بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة".





يُذكر أن الفنانة نهال القاضي رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، بعد أكثر من خمسة أسابيع قضتها داخل المستشفى إثر تعرضها لحادث سير، دخلت على إثره في غيبوبة طويلة، قبل أن تفارق الحياة، تاركةً خلفها سيرة طيبة بين زملائها ومحبيها الذين نعوها بكلمات مؤثرة عبر . (آرم نيوز)