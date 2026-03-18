فنون ومشاهير

لهذا السبب تأخر تشييع جثمان الفنانة نهال القاضي

Lebanon 24
18-03-2026 | 17:36
لهذا السبب تأخر تشييع جثمان الفنانة نهال القاضي
أوضحت نقابة المهن التمثيلية في مصر أسباب تأخر تشييع جثمان الفنانة المصرية نهال القاضي، بعدما توفيت مساء الثلاثاء ولم يُشيَّع جثمانها إلا اليوم الأربعاء.


وأكد عضو مجلس النقابة منير مكرم في حديث صحافي، أن "التأخير جاء نتيجة تعطل إنهاء واستخراج إجراءات وتصاريح الدفن من مستشفى كوبري القبة، الذي كانت تمكث فيه الفقيدة في أيامها الأخيرة".


وأضاف أن "أسرة الراحلة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من استلام التصاريح اللازمة، وتحركت بالجثمان من القاهرة إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لدفنها في مقابر الأسرة، من دون مرافقة أي من أعضاء النقابة لأسرة الفقيدة خلال مراسم التشييع".


وأشار إلى أنه "تم أداء صلاة الجنازة في أحد مساجد مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مسقط رأسها، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن تُوارى الثرى في مقابر عائلتها هناك".


ولفت مكرم إلى أن "نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، برغم سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حرص على متابعة إجراءات استخراج تصاريح الدفن بشكل مستمر، بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة".


يُذكر أن الفنانة نهال القاضي رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، بعد أكثر من خمسة أسابيع قضتها داخل المستشفى إثر تعرضها لحادث سير، دخلت على إثره في غيبوبة طويلة، قبل أن تفارق الحياة، تاركةً خلفها سيرة طيبة بين زملائها ومحبيها الذين نعوها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (آرم نيوز) 
 
مواضيع ذات صلة
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب يتردد حلفاء ترامب بالمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
