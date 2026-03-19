الفيديو… شاهدوا تعثر كيم كارداشيان خلال الحفل

شهد حفل "فانيتي فير" بعد الأوسكار 2026 موقفًا طريفًا عندما تعثرت نجمة الواقع كيم كارداشيان وكادت تسقط بسبب كعب حذائها العالي الذي وصل إلى 20 سنتيمترًا.
ونشرت كيم الفيديو المضحك على حسابها في "تيك توك"، مستعرضة إطلالتها بفستان ضيق من دار أزياء "غوتشي" وعدسات لاصقة باللون الأزرق الفاتح.
وقع الموقف أثناء سيرها على الرصيف برفقة صديقتها ستيفاني شيبرد، حيث شعرت بعدم ثبات الحذاء وسألت إن كان يجب شدّه، قبل أن تتعثر وتكاد تقع بين الأشجار.
لحظة سقوط كيم كارداشيان بسبب حذائها قبيل حفلة فانيتي فير#المشهد_لايت #اخبار_المشهد #kimkardashian #oscars #vanityfair pic.twitter.com/xKKYC0rEGD
— Al Mashhad Light المشهد لايت (@almashhadlight) March 18, 2026
