الفيديو… شاهدوا تعثر كيم كارداشيان خلال الحفل

شهد حفل "فانيتي فير" بعد الأوسكار 2026 موقفًا طريفًا عندما تعثرت نجمة الواقع وكادت تسقط بسبب كعب حذائها العالي الذي وصل إلى 20 سنتيمترًا.

ونشرت كيم الفيديو المضحك على حسابها في "تيك توك"، مستعرضة إطلالتها بفستان ضيق من دار أزياء " " وعدسات لاصقة باللون الأزرق الفاتح.

وقع الموقف أثناء سيرها على الرصيف برفقة صديقتها ، حيث شعرت بعدم ثبات الحذاء وسألت إن كان يجب شدّه، قبل أن تتعثر وتكاد تقع بين الأشجار.

ولحسن الحظ، تمكنت صديقتها وفريق العمل من الإمساك بها ومنعها من السقوط. وقالت كارداشيان مع ابتسامتها: "آسفة، كاحلي" أثناء تثبيتها نفسها وتعديل فريقها لإطلالتها.ولم يكن الحذاء وحده ما جذب الأنظار، إذ تألقت كارداشيان بمجوهرات فاخرة، تضمنت أقراطًا ماسية بوزن 3 قيراط.ورغم التعثر، واصلت كارداشيان السير بثقة على الرصيف، مؤكدة أن حذاءها الأيسر يحتاج للشد قبل الوصول إلى السجادة الحمراء.