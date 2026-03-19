بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي تُصعّد المواجهة وهذا ما قامت به

صعّدت المواجهة مع نقابة نقابة الموسيقيين في مصر حيث حرّرت محضراً رسمياً ضدها، وذلك احتجاجاً على استمرار منعها من الغناء في مصر رغم حصولها على حكم قضائي وصيغة تنفيذية تتيح لها ممارسة نشاطها الفني.



وأوضح مدير أعمال في بيان له أن الإجراء القانوني الذي اتخذته الفنانة هو لحفظ حقوقها بعدما منعت النقابة تنفيذ القرار القانوني والسماح لها بإقامة حفلاتها المقررة، مؤكداً أن هيفا ملتزمة بكل الضوابط القانونية ولكنها لن تتنازل عن حقها في العمل.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تداول عن مواجهة هيفا مشكلات في تصاريح حفلاتها الأخيرة، مما دفع فريقها القانوني للتحرك رسمياً لتوثيق الواقعة وإثبات حالة المنع.