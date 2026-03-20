فنون ومشاهير
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
20-03-2026
|
02:40
A-
A+
A+
A-
كشفت الناقدة الفنية
المصرية
مها متبولي مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنانة
شيرين عبد الوهاب
، مشيرة إلى أن الفنان
أحمد سعد
هو الشخص
الوحيد الذي
وقف بجانب
شيرين
خلال أزمتها الأخيرة. وأضافت أنه تدخّل بشكل حاسم واصطحبها الى المستشفى لتلقي العلاج، ولافتةً الى أن هذا الموقف يُحسب له إنسانياً.
وقالت متبولي خلال لقائها في برنامج "كشف حساب" الذي تقدّمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي": "الوحيد، واللي بقولهولك على مسؤوليتي اللي وقف مع شيرين في الفترة الأخيرة وودّاها المستشفى هو أحمد سعد. هو اللي خد موقف وأخدها من بيتها وودّاها المستـشفى، وربنا يكتبله ده في ميزان حسناته".
وتابعت: "مش زينة ولا أخت زينة ولا غيرهم، كل دول رسايل قلبي معاكي وخلاص".
وأكدت متبولي أن شيرين تتلقى العلاج حالياً في مصر، نافيةً ما تردّد بشأن سفرها الى
سويسرا
، كاشفة أن صحتها تحسنت بشكل ملحوظ لكنها لم تصل بعد الى مرحلة التعافي الكامل، وآملةً في أن تعود قريباً الى جمهورها.
شيرين عبد الوهاب
الوحيد الذي
عبد الوهاب
شيرين عبد
أحمد سعد
المصرية
سويسرا
تابع
