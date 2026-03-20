بعد الحديث عن توتر علاقتها مع Netflix.. إطلالة مفاجئة لميغان ماركل (صورة)

أعادت لفت الأنظار بإطلالة مفاجئة على السجادة الحمراء، في أول ظهور لها منذ تداول تقارير تحدثت عن توتر في علاقتها مع Netflix، وهي شائعات سارع جميع المعنيين إلى نفيها.



وظهرت دوقة ساسكس إلى جانب صديقتها المقرّبة Kelly McKee Zajfen خلال مشاركتهما في حفل "أبطال من أجل الأطفال" السنوي، الذي تنظّمه Alliance for Children's Rights في Beverly Hills.



وبدت مبتسمة وواثقة، في إشارة غير مباشرة تعكس هدوءها رغم الجدل الإعلامي المتواصل.



هذا الظهور جاء بعد تقرير إعلامي أشار إلى وجود توتر بين ميغان وزوجها الأمير هاري من جهة، ونتفليكس من جهة أخرى، على خلفية مقابلة الشهيرة مع عام 2021، وكتاب هاري "Spare" الصادر عام 2023.









لكن الرد لم يتأخر، إذ نفى متحدث باسم الزوجين هذه المزاعم نفيا قاطعا، مؤكدًا أن التعاون مع نتفليكس تم بإشراف قانوني كامل، وأن العلاقة بين الطرفين طبيعية وتشهد مشاريع جديدة قيد التطوير.



من جهتها، دعمت باجاريا، مسؤولة المحتوى في نتفليكس، هذا النفي، داعيةً إلى عدم تصديق كل ما يُنشر، ومشددة على أن الشراكة مع لا تزال قائمة، بل وتشمل أعمالًا جديدة في مجالي التلفزيون والسينما.



كما ربط التقرير بين هذه الأحداث وسلسلة "Harry & Meghan" الوثائقية التي عُرضت على المنصة.