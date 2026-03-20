تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
فنون ومشاهير
بعد الحديث عن توتر علاقتها مع Netflix.. إطلالة مفاجئة لميغان ماركل (صورة)
Lebanon 24
20-03-2026
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت
ميغان ماركل
لفت الأنظار بإطلالة مفاجئة على السجادة الحمراء، في أول ظهور لها منذ تداول تقارير تحدثت عن توتر في علاقتها مع Netflix، وهي شائعات سارع جميع المعنيين إلى نفيها.
وظهرت دوقة ساسكس إلى جانب صديقتها المقرّبة Kelly McKee Zajfen خلال مشاركتهما في حفل "أبطال من أجل الأطفال" السنوي، الذي تنظّمه Alliance for Children's Rights في Beverly Hills.
وبدت
ميغان
مبتسمة وواثقة، في إشارة غير مباشرة تعكس هدوءها رغم الجدل الإعلامي المتواصل.
هذا الظهور جاء بعد تقرير إعلامي أشار إلى وجود توتر بين ميغان وزوجها الأمير هاري من جهة، ونتفليكس من جهة أخرى، على خلفية مقابلة
الثنائي
الشهيرة مع
أوبرا وينفري
عام 2021، وكتاب هاري "Spare" الصادر عام 2023.
كما ربط التقرير بين هذه الأحداث وسلسلة "Harry & Meghan" الوثائقية التي عُرضت على المنصة.
لكن الرد لم يتأخر، إذ نفى متحدث باسم الزوجين هذه المزاعم نفيا قاطعا، مؤكدًا أن التعاون مع نتفليكس تم بإشراف قانوني كامل، وأن العلاقة بين الطرفين طبيعية وتشهد مشاريع جديدة قيد التطوير.
من جهتها، دعمت
بيلا
باجاريا، مسؤولة المحتوى في نتفليكس، هذا النفي، داعيةً إلى عدم تصديق كل ما يُنشر، ومشددة على أن الشراكة مع
هاري وميغان
لا تزال قائمة، بل وتشمل أعمالًا جديدة في مجالي التلفزيون والسينما.
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24