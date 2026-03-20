بعد إطلالته المفاجئة في الحلقة الأخيرة من "بالحرام"... ماذا كشف بديع أبو شقرا؟

لفت الفنان اللبناني الأنظار في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "بالحرام"، من خلال ظهور مفاجئ في مشهد حمل دلالات ورسائل متعددة.



وظهر بشخصية كرتونية تشبه المهرّج، مرتدياً زياً لافتاً خلال حفل مخصّص للأطفال، حيث حاول استدراج أحدهم إلى فخ بنوايا خبيثة، في مشهد رمزي يعكس فكرة استمرار وجود الشر حتى بعد النهايات السعيدة.

ولم يكن المشهد مجرّد مفاجأة بصرية، بل حمل رسالة واضحة مفادها أن الخطر قد يظهر بأشكال غير متوقعة، في تأكيد على فكرة الوعي والحذر التي يحرص صُنّاع العمل على إبرازها.

وتحدّث بديع عن كواليس ظهوره قائلاً: "الفكرة خاصة بمخرج العمل ، حيث كنت في زيارة لموقع التصوير فقال لي: ما رأيك لو قمت بهذا الدور؟ فقلت له: نعم سأفعل، نحن لها. وبالفعل قمنا بتصويرها وظهرت في الحلقة الأخيرة".

ولفت في تصريحات إعلامية إلى أنه "حتى لو لم يكن مشاركاً في المسلسل، فيمكنه المساعدة في مشهد أو في الإنتاج أو حتى في تأمين موقع تصوير، فما يهمه أن يلتقي صناع الفن دائما ويدعمون بعضهم بعضا"، وفق قوله.وأضاف: "ظهوري يعني أنه ينبغي لنا أن نبقى حذرين دائماً حتى في غمرة النهايات السعيدة، فالخطر قائم ويستوجب اليقظة المستمرة".