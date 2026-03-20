بعد إطلالته المفاجئة في الحلقة الأخيرة من "بالحرام"... ماذا كشف بديع أبو شقرا؟

20-03-2026 | 08:48
لفت الفنان اللبناني بديع أبو شقرا الأنظار في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "بالحرام"، من خلال ظهور مفاجئ في مشهد حمل دلالات ورسائل متعددة.

وظهر أبو شقرا بشخصية كرتونية تشبه المهرّج، مرتدياً زياً لافتاً خلال حفل مخصّص للأطفال، حيث حاول استدراج أحدهم إلى فخ بنوايا خبيثة، في مشهد رمزي يعكس فكرة استمرار وجود الشر حتى بعد النهايات السعيدة.

ولم يكن المشهد مجرّد مفاجأة بصرية، بل حمل رسالة واضحة مفادها أن الخطر قد يظهر بأشكال غير متوقعة، في تأكيد على فكرة الوعي والحذر التي يحرص صُنّاع العمل على إبرازها.

وتحدّث بديع عن كواليس ظهوره قائلاً: "الفكرة خاصة بمخرج العمل فيليب أسمر، حيث كنت في زيارة لموقع التصوير فقال لي: ما رأيك لو قمت بهذا الدور؟ فقلت له: نعم سأفعل، نحن لها. وبالفعل قمنا بتصويرها وظهرت في الحلقة الأخيرة".


ولفت في تصريحات إعلامية إلى أنه "حتى لو لم يكن مشاركاً في المسلسل، فيمكنه المساعدة في مشهد أو في الإنتاج أو حتى في تأمين موقع تصوير، فما يهمه أن يلتقي صناع الفن دائما ويدعمون بعضهم بعضا"، وفق قوله.


وأضاف: "ظهوري يعني أنه ينبغي لنا أن نبقى حذرين دائماً حتى في غمرة النهايات السعيدة، فالخطر قائم ويستوجب اليقظة المستمرة".
مواضيع ذات صلة
بعد عرض آخر حلقة من "بالحرام"... ماذا قالت ماغي بوغصن؟
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مسلسل "بالحرام" انطلق .. مُفاجآت وأسرار تكشف في الحلقة الأولى (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم "ذا فويس" يفجّر مفاجأة بعد عرض الحلقة الأخيرة: تعرّضت للخداع.. وMBC تردّ
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24

