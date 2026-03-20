راشد الماجد يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض ضمن فعاليات عيد الفطر

يستعد النجم السعودي راشد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات 2026، حيث يطل على جمهوره بمجموعة من أبرز أغانيه وسط ترقب واسع من عشاق الطرب.

وسيقام الحفل يوم الاثنين 23 آذار 2026 على مسرح محمد عبده أرينا، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد. وشارك حساب " لايف" على منصة إكس بوستر الحفل ودعا الجمهور لحجز التذاكر قبل نفادها.

وتتراوح أسعار التذاكر بحسب الفئات وأماكن الجلوس، حيث تبدأ من 495 ريالًا سعوديًا للفئة البرونزية، و863 للفئة الفضية، و1150 للفئة الذهبية، و2300 للبلاتينية، و2875 للفئة الماسية، وصولًا إلى 3450 ريالًا للفئة الملكية.

ويأتي الحفل بعد طرح الفنان لأحدث أعماله الغنائية مطلع عام 2026، أغنية "بزعمه"، من كلمات المستشار آل الشيخ، وألحان عبدالله، وتوزيع موسيقي لسيـروس، مع وتريات تامر فيضي، وماستر جاسم محمد.