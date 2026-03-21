تحسّن ملحوظ... هذا آخر خبر عن وضع الفنان هاني شاكر الصحيّ

21-03-2026 | 08:54
تحسّن ملحوظ... هذا آخر خبر عن وضع الفنان هاني شاكر الصحيّ
لا يزال الفنان المصري هاني شاكر في غرفة العناية المركزة في مستشفى "فوش" في العاصمة الفرنسية باريس.
 
وكشف مصدر مقرب من أسرة شاكر، أنّ "الساعات الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في حالة الفنان المصريّ بشكل عام، كما بدأ جسده يستجيب للعلاج بنسبة جيدة للغاية".

وأضاف أنّ "الطبيب المعالج ألكسندر رو، أكد لزوجة الفنان ونجله أن الأمور مطمئنة للغاية، خاصة مع ارتفاع مستوى المناعة، وتحسن الوظائف الحيوية للجسد".

وتابع المصدر أنّ "شاكر سيتلقى العلاج حتى نهاية الأسبوع المقبل، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن خروجه من المستشفى إلا بعد استقرار وضعه الصحيّ بشكل كامل". (العربية)
 
 
 
