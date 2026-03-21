بمناسبة الفطر.. خطيب سيدرا بيوتي حديث السوشيل ميديا والسبب "العيدية"

أثارت الطريقة العفوية والمبتكرة التي اعتمدها خطيب الفاشينيستا والإنفلونسر "سيدرا بيوتي" في توزيع "العيديات" على شقيقتيها، تفاعلاً واسعاً بين رواد ، وذلك تزامناً مع احتفالات .



وظهر خطيب سيدرا في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة، وهو يوزع العيدية بطريقة طريفة وغير تقليدية أضفت جواً من المرح والضحك بين أفراد العائلة، مما عكس العلاقة القوية والمميزة التي تربطه بشقيقتي خطيبته.



وقد نالت استحسان المتابعين الذين أثنوا على روح الدعابة التي يتمتع بها، واعتبروا أن مثل هذه اللحظات العائلية العفوية تضفي نكهة خاصة على أجواء العيد، بعيداً عن التكلف والبروتوكولات الجامدة.







