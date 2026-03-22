شريف الليثي إلى الواجهة.. من هو خطيب ملك زاهر؟

Lebanon 24
22-03-2026 | 01:27
شريف الليثي إلى الواجهة.. من هو خطيب ملك زاهر؟
تصدر اسم شريف عمرو الليثي محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلان خطوبته إلى الفنانة الشابة ملك زاهر، في حفل عائلي محدود طغت عليه الخصوصية والتكتم.

وينتمي شريف الليثي إلى عائلة معروفة في الوسطين الإعلامي والفني، فهو نجل الإعلامي عمرو الليثي، وحفيد الكاتب والسيناريست الراحل ممدوح الليثي.

وبدأ مساره المهني من الإعلام، حيث عمل مذيعا إذاعيا قبل أن ينتقل إلى العمل كمراسل تلفزيوني، ما أتاح له خوض تجارب ميدانية متنوعة في التغطية.

وفي الفترة الأخيرة، اتجه إلى مجال الكتابة والتأليف، فخاض تجارب في كتابة السيناريو، من بينها تعاون مع الفنان أحمد فهمي في مشروع فيلم جديد، إضافة إلى مشاركته في كتابة سيناريو فيلم "مطلوب عائليا" الذي يضم كريم عبد العزيز وياسمين صبري.

وعلى الصعيد الشخصي، كان شريف قد خاض تجربة زواج قصيرة من نور، ابنة الإعلامي تامر أمين، في نهاية عام 2024، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر طويلا.

أما ارتباطه بملك زاهر، فجاء بعد علاقة عاطفية قصيرة اختار الطرفان تتويجها سريعا بإعلان رسمي، مع إبقاء المناسبة ضمن إطار عائلي بعيد عن الأضواء. وأقيم حفل الخطوبة بحضور عائلة الفنان أحمد زاهر وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وفي موازاة ذلك، تواصل ملك زاهر نشاطها الفني، بعدما عززت حضورها في الدراما، إلى جانب دخولها مجال الأزياء عبر إطلاق علامتها التجارية الخاصة، في خطوة تعكس سعيها إلى توسيع مسيرتها بين التمثيل وريادة الأعمال. (العين)
