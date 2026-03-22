تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما
Lebanon 24
22-03-2026
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "
buffy the vampire slayer
"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر
هاريس
".
وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء نومه لأسباب طبيعية، مطالبةً باحترام خصوصيتها في هذه اللحظات الإنسانية الصعبة.
وأشارت إلى أن بريندون لم يكن مجرد ممثل محبوب، بل كان شغوفًا بالفن والرسم، حيث شكّلا له ملاذًا خلال سنواته الأخيرة.
وأضافت العائلة أن الراحل عُرف بحساسيته وإبداعه، وتمسكه بالأمل رغم التحديات الصحية التي واجهها، والتي شملت أزمات قلبية ومشكلات في العمود الفقري.
وُلد بريندون في
لوس أنجلوس
عام 1971، وبدأ مسيرته الفنية مع نهاية التسعينيات، ليحقق شهرة واسعة بعد مشاركته في "Buffy the Vampire Slayer" الذي استمر عرضه حتى عام 2003، وأسهم في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له حول العالم.
كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم Psycho Beach Party، وواصل حضوره الفني إلى جانب نشاطه الإنساني، حيث دعم حملات التوعية بالتأتأة، مستفيدًا من تجربته الشخصية في هذا المجال. (العين)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24