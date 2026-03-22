أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما

وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء نومه لأسباب طبيعية، مطالبةً باحترام خصوصيتها في هذه اللحظات الإنسانية الصعبة.وأشارت إلى أن بريندون لم يكن مجرد ممثل محبوب، بل كان شغوفًا بالفن والرسم، حيث شكّلا له ملاذًا خلال سنواته الأخيرة.وأضافت العائلة أن الراحل عُرف بحساسيته وإبداعه، وتمسكه بالأمل رغم التحديات الصحية التي واجهها، والتي شملت أزمات قلبية ومشكلات في العمود الفقري.وُلد بريندون في عام 1971، وبدأ مسيرته الفنية مع نهاية التسعينيات، ليحقق شهرة واسعة بعد مشاركته في "Buffy the Vampire Slayer" الذي استمر عرضه حتى عام 2003، وأسهم في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له حول العالم.كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم Psycho Beach Party، وواصل حضوره الفني إلى جانب نشاطه الإنساني، حيث دعم حملات التوعية بالتأتأة، مستفيدًا من تجربته الشخصية في هذا المجال. (العين)