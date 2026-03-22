عودة قوية لـBTS.. سيول تحتفي والفرقة تفتح مرحلة جديدة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
عودة قوية لـ"BTS".. سيول تحتفي والفرقة تفتح مرحلة جديدة
Lebanon 24
22-03-2026
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت فرقة "BTS" عودة لافتة إلى الساحة الغنائية، بعدما أحيت حفلا جماهيريا في ساحة غوانغهوامون في سيول، في أول ظهور كامل لأعضائها السبعة منذ توقفهم لأداء
الخدمة العسكرية
الإلزامية. وأقيم
العرض
مساء 21 آذار، وحمل عنوان "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG".
وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا في قلب العاصمة
الكورية
الجنوبية، بينما نُقل مباشرة عبر "نتفليكس" إلى عشرات الدول، في خطوة عكست حجم العودة العالمية للفرقة. إلا أن أرقام الحضور المتداولة تفاوتت، إذ تحدثت بعض التقارير عن حشود ضخمة للغاية، في حين أشارت "
رويترز
" إلى أن عدد الحاضرين الفعلي تراوح بين 40 و42 ألفا، رغم أن السلطات كانت تستعد لأعداد أكبر بكثير.
وخلال الحفل، قدّم أعضاء الفرقة السبعة عرضا مزج بين أغنيات الألبوم الجديد "ARIRANG" وأعمالهم الشهيرة التي صنعت حضورهم العالمي، وبينها "Dynamite" و"Butter" و"Mic Drop"، قبل أن يختتموا الأمسية بأغنية "Mikrokosmos". كما افتتحوا الحفل بأغنية "Body to Body" من الألبوم الجديد.
ويحمل ألبوم "ARIRANG" بعدا ثقافيا واضحا، إذ يستلهم اسمه من الأغنية الفولكلورية الكورية الشهيرة، في إشارة إلى مفاهيم الصمود والهوية والأمل. كما حقق الألبوم انطلاقة تجارية قوية، مع تسجيل مبيعات قاربت 4 ملايين نسخة في يومه الأول.
وتأتي هذه العودة بعد انقطاع دام قرابة أربع سنوات، وتفتح الباب أمام جولة عالمية واسعة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز عودة "BTS" إلى واجهة المشهد الموسيقي العالمي بقوة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أهداف ثلاثة رئيسية لـ"مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي"
Lebanon 24
أهداف ثلاثة رئيسية لـ"مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي"
22/03/2026 12:31:07
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية ضد "حزب الله"
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية ضد "حزب الله"
22/03/2026 12:31:07
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة جديدة من العلاقات بين "القوات اللبنانية" وسوريا
Lebanon 24
مرحلة جديدة من العلاقات بين "القوات اللبنانية" وسوريا
22/03/2026 12:31:07
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
Lebanon 24
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
22/03/2026 12:31:07
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمة العسكرية
الكورية
رويترز
العرض
فليكس
غوان
هيري
كوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
إليسا تتكلم عن مخيمات المهجرين بمنشور وتحذّر: كأن المطلوب أن ندفع الثمن!
Lebanon 24
إليسا تتكلم عن مخيمات المهجرين بمنشور وتحذّر: كأن المطلوب أن ندفع الثمن!
05:46 | 2026-03-22
22/03/2026 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سفاح التجمع" يعود بشروط.. الرقابة تمهّد لإعادة عرضه بعد التعديلات
Lebanon 24
"سفاح التجمع" يعود بشروط.. الرقابة تمهّد لإعادة عرضه بعد التعديلات
04:55 | 2026-03-22
22/03/2026 04:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بأكياس القمامة.. فنانة عربية تثير الجدل بآخر جلسة تصوير والجمهور ينتقدها (صور)
Lebanon 24
أطلت بأكياس القمامة.. فنانة عربية تثير الجدل بآخر جلسة تصوير والجمهور ينتقدها (صور)
04:12 | 2026-03-22
22/03/2026 04:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما
Lebanon 24
أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما
02:09 | 2026-03-22
22/03/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تسببت بموقف مؤلم لابنة لاعب رياضي.. والاخير يفتح مواجهة علنية معها
Lebanon 24
فنّانة تسببت بموقف مؤلم لابنة لاعب رياضي.. والاخير يفتح مواجهة علنية معها
01:45 | 2026-03-22
22/03/2026 01:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:46 | 2026-03-22
إليسا تتكلم عن مخيمات المهجرين بمنشور وتحذّر: كأن المطلوب أن ندفع الثمن!
04:55 | 2026-03-22
"سفاح التجمع" يعود بشروط.. الرقابة تمهّد لإعادة عرضه بعد التعديلات
04:12 | 2026-03-22
أطلت بأكياس القمامة.. فنانة عربية تثير الجدل بآخر جلسة تصوير والجمهور ينتقدها (صور)
02:09 | 2026-03-22
أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما
01:45 | 2026-03-22
فنّانة تسببت بموقف مؤلم لابنة لاعب رياضي.. والاخير يفتح مواجهة علنية معها
01:27 | 2026-03-22
شريف الليثي إلى الواجهة.. من هو خطيب ملك زاهر؟
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24