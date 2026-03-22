فنون ومشاهير

عودة قوية لـ"BTS".. سيول تحتفي والفرقة تفتح مرحلة جديدة

Lebanon 24
22-03-2026 | 05:00
عودة قوية لـBTS.. سيول تحتفي والفرقة تفتح مرحلة جديدة
سجّلت فرقة "BTS" عودة لافتة إلى الساحة الغنائية، بعدما أحيت حفلا جماهيريا في ساحة غوانغهوامون في سيول، في أول ظهور كامل لأعضائها السبعة منذ توقفهم لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وأقيم العرض مساء 21 آذار، وحمل عنوان "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG".

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا في قلب العاصمة الكورية الجنوبية، بينما نُقل مباشرة عبر "نتفليكس" إلى عشرات الدول، في خطوة عكست حجم العودة العالمية للفرقة. إلا أن أرقام الحضور المتداولة تفاوتت، إذ تحدثت بعض التقارير عن حشود ضخمة للغاية، في حين أشارت "رويترز" إلى أن عدد الحاضرين الفعلي تراوح بين 40 و42 ألفا، رغم أن السلطات كانت تستعد لأعداد أكبر بكثير.

وخلال الحفل، قدّم أعضاء الفرقة السبعة عرضا مزج بين أغنيات الألبوم الجديد "ARIRANG" وأعمالهم الشهيرة التي صنعت حضورهم العالمي، وبينها "Dynamite" و"Butter" و"Mic Drop"، قبل أن يختتموا الأمسية بأغنية "Mikrokosmos". كما افتتحوا الحفل بأغنية "Body to Body" من الألبوم الجديد.

ويحمل ألبوم "ARIRANG" بعدا ثقافيا واضحا، إذ يستلهم اسمه من الأغنية الفولكلورية الكورية الشهيرة، في إشارة إلى مفاهيم الصمود والهوية والأمل. كما حقق الألبوم انطلاقة تجارية قوية، مع تسجيل مبيعات قاربت 4 ملايين نسخة في يومه الأول.

وتأتي هذه العودة بعد انقطاع دام قرابة أربع سنوات، وتفتح الباب أمام جولة عالمية واسعة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز عودة "BTS" إلى واجهة المشهد الموسيقي العالمي بقوة.
الخدمة العسكرية

