إليسا تتكلم عن مخيمات المهجرين بمنشور وتحذّر: كأن المطلوب أن ندفع الثمن!

أثارت المطربة إليسا حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تغريدة نارية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، علقت فيها على التداعيات الراهنة للحرب في وتأثيرها على الأمن المجتمعي داخل الأحياء السكنية.



وكتبت عبر حسابها على "اكس": "التعاطف واجب… لكن فرض واقع خطير على اللبنانيين بين منازلهم و على الطرقات التي يسلكونها يوميا ليس إنسانية، بل تعدٍّ على أبسط حقوقهم بالأمان والاستقرار".



وقالت:" إنشاء مخيمات عشوائية داخل الأحياء السكنية يعني تعريض الناس لخطر يومي، وخلق بيئة خارجة عن السيطرة، وكأن المطلوب من اللبناني أن يدفع ثمن أزمة لا يد له فيها".



تابعت:" لسنا ضد أحد… لكننا ضد تحويل المدن إلى مساحات مفتوحة للفوضى، وضد فرض أمر واقع بالقوة وتحت عنوان الإنسانية".



وختمت منشورها بالقول:" الإنسانية تُمارَس بتنظيم ومسؤولية… لا بتهديد الناس في بيوتهم".

— (@elissakh) March 22, 2026